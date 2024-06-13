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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳老牌地產公司爆雷！3小時裁光員工　辦公室空蕩蕩「等嘸人」

▲深圳老字號深圳老字號地產公司爆雷，傳出3小時遣散所有員工。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲深圳老字號深圳老字號地產公司爆雷，傳出3小時遣散所有員工。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸網友爆料，深圳某地產公司3小時裁光所有員工，引起輿論關注。據了解，裁員的項目是位於深圳龍華民治的天湖島花園，相關公司為中泓投資集團（深圳）有限公司（中泓投資）和深圳市瀅水房地產開發有限公司（瀅水房產），由於公司全員幾乎被裁光，上門維權或諮詢的民眾前往辦公室撲空「等嘸人」。

▲深圳老字號深圳老字號地產公司爆雷，傳出3小時遣散所有員工。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，前往中泓投資和瀅水房產的辦公大樓可以看到，現場除了瀅水房產前員工，部分施工方人員也來到辦公樓維權。進口處已張貼各種「通知」，包括公司解散團隊通知、員工情況反饋等。

前往現場的民眾反應指，辦公室前台的幾份待接收文件格外顯眼，文件上備註「合同溝通函及律師函」，收件人為中泓投資實控人劉某濤，不過無人簽收。對於外傳突然裁掉幾乎全公司的人員，項目後期發展規劃、施工方欠款該如何解決等問題，瀅水房產董事長、中泓投資實控人劉某濤像人間蒸發一樣找不到人。

瀅水房產前員工劉林（化名）表示，公司40多人幾乎全被裁了，「5月底突然收到公司發來一筆遠高於平常工資的款項，後來看到門口張貼的裁員通知才得知這是所謂的經濟補償款，其他同事也是同樣的遭遇，在未辦理任何工作交接的情況下，就被裁了。」

負責天湖島花園項目園林建設的鐘先生（化名）提到，「該項目的各項工程，施工方都是先行墊資，原本應該是銷售回款之後，我們施工方陸續回款，沒想到現在項目方被告知全員解散，都找不到一個具體對接人，房子也沒人賣了。」

據了解，天湖島花園項目雖已接近封頂，正常買賣是有可能負擔累積的5億多（人民幣，下同）工程款，不過，在龍華住建局提出的整改通知書裡面提到，未按足額支付工資、未提出工程款擔保等，反映出瀅水房產的確出現財務困難的情況。

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