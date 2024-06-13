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果粉快看！電商預購最新iPad優惠方案出爐　紫色、太空灰超搶手

Apple,蘋果,iPad Air,iPad Pro（圖／PChome 24h購物提供）

▲iPad Pro新機內建新一代Apple M4晶片，有太空黑、銀色2色，11吋WiFi版售價34,900元起、13吋WiFi版45,900元起。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果上月發表會推出全新iPad系列，台灣即將開賣，iPad Pro新機搭載M4晶片，有太空黑、銀色2色，售價34,900元起；搭載M2處理器的iPad Air則有太空灰、藍、紫、星光色4色，售價19,900元起。電商平台今（6/13）起正式展開預購優惠活動，其中選購紫色、太空灰的人氣高，另外，其他熱門機種如iPhone 15 Pro、MacBook Air也有下殺特價可把握。

瞄準暑假換機潮，東森購物網ETmall針對Apple、SAMSUNG、小米等品牌手機、平板及筆電推促銷，像是熱門的iPhone 15 Pro Max 256G下殺91折起，現省3,901元，6/14～6/19購買3C品類並登記，再回饋4%樂透金無上限。而隨著蘋果發表iPad Air系列新機，想入手的果粉們，momo購物網即日起開放預購新機，單機預購價19,900元起，另提供多項商品優惠組合，例如490元可加購防摔皮套及保護貼、600元可加購33W快充可折疊充電器。

Apple,蘋果,iPad Air,iPad Pro（圖／PChome 24h購物提供）

▲搭載M2處理器的iPad Air新機有太空灰、藍、紫、星光色4色，iPad Air 11吋WiFi版售價19,900元起、iPad Air 13吋WiFi版26,900元起。（圖／PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩購物也可預購iPad新機，尤其活動才剛上線，察看促銷活動頁發現iPad Air M2 11吋128GB、256GB紫色款以及iPad Air M2 13吋128太空灰，已迅速被搶光，只能等貨到通知。此次預購方案主打搭配618年中慶，6/14～6/18刷指定銀行信用卡滿額最高享20%回饋，6/18前消費並登記再抽bb.q CHICKEN炸雞一年份，6/23前刷Yahoo聯名卡滿28,000最高送3000刷卡金，預計7/5起陸續出貨。

除了新機預購，Yahoo奇摩購物也祭出多款蘋果熱門機種優惠，iPhone 15 Pro Max 512G下殺3,901元，只要47,999元、iPhone 15 Pro 256G狂降3,001元，特價37,399元、MacBook Air M2 13吋筆電也現省2,901元，免3萬就可以買到。

PChome 24h購物則是開放預購全新Apple iPad系列新品，包括iPad Pro (M4)、iPad Air (M2)、Apple Pencil Pro與iPad Pro巧控鍵盤，並祭出六大優惠，預購iPad新品就送螢幕保護組之外，買iPad再送原廠配件新品折價券最高省20%，成功投保PChome安心保，送限量800元折價券，結帳刷全新星展PChome Prime聯名卡享全站最優回饋5,040 P幣，以及玉山 Pi 拍錢包信用卡綁 Pi 拍錢包最高享10.5% P幣。

蝦皮商城站上神腦生活將於6/15舉辦超級品牌日活動，可搭配95折優惠券，搶先入手最新機種，另觀察蝦皮購物平台上最熱門機種為Apple iPad Air 11.0 WiFi 128GB，原價19,900元，6/18當天使用神腦生活賣場優惠券即可現折100元，還可疊加蝦皮限量88折優惠券一同使用，最低只要17,424元，現省近2,500元。

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