iOS 18「神秘區塊」藏玄機？外媒猜測iPhone 16按鍵將有大改革

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在近日的WWDC中，公佈AI及 iOS18相關應用，再加上9月若按照慣例，將會iPhone 16發表會，對此，外媒就指出在16系列中，將捨棄實體按鍵改為電容式觸控按鍵，將配合「Apple Intelligence」在新一代機種上做出巨大改變，對此，iPhone 16根據爆料已經確定鏡頭將進行大幅升級，意味iPhone 16系列將會有重大性飛躍。

▼iOS 18據外媒測試，可能在iPhone 16將調整成電容式觸控按鍵。（圖／蘋果）



根據外媒實測，iOS 18在iPhone按鍵上進行了一個非常微小，但很有趣的更改，在調整音量、鎖定螢幕等操作時，當按下去的時候，會有一個黑色的區塊，類似擠壓的效果跑出來，這個區塊會隨著用戶的按壓習慣、頻率進行調整。對此，外媒猜測這將是為了在iPhone 16電容式按鍵做準備，但目前這些功能僅有在iOS 18的手機測試上看到，針對iPad並沒有發現，而iOS 18的測試據了解將在 7月 提供開發者進行公開測試。

此外，在WWDC上iOS 18 將帶來更多自訂選項、「照片」app 歷來最大幅度改造、管理「郵件」收件匣的新方式，以及透過衛星傳送「訊息」等精彩功能。使用者將可在主畫面的任何空白位置隨意配置 app 和小工具、自訂「鎖定畫面」底端按鈕，並在「控制中心」中快速取用更多控制選項。照片圖庫將在「照片」app 中自動整理成全新的單一檢視畫面，還有實用的全新精選集讓使用者能輕易取得最喜愛的照片。「郵件」運用裝置端智慧能力來分類郵件，藉此簡化收件匣內容，iMessage 也推出全新文字特效。藉由與 iPhone 現有衛星功能相同的突破性技術，使用者在沒有行動網路或 Wi-Fi 連線時，還是能透過衛星在「訊息」app 中聯絡他人。