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全球最有價值品牌！蘋果蟬聯冠軍　輝達「狂飆178%」強攻第6名

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果蟬聯全球最有價值品牌。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

全球品牌數據洞察公司凱度集團（Kantar）公布今年全球前百大「最有價值品牌」，蘋果（Apple）連續3年成為冠軍，而輝達（NVIDIA）不僅奪下第6名，品牌價值增幅更高達178%，成為今年成長幅度最大的品牌。

根據「Kantar BrandZ」公布的2024年報告，蘋果連續第3年成為全球最有價值品牌，也是第一個品牌價值突破1兆美元（約新台幣32.3兆元）的品牌。

接下來，第2至6名依序為Google（7535億美元）、微軟（7129億美元）、亞馬遜（5766億美元）、麥當勞（2219億美元）、輝達（2018億美元）。

▲▼輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達的品牌價值成長最為亮眼。

其中，輝達不僅在榜單上躍升18個名次，品牌價值增幅也是最高的，達到178%。而今年第一次擠進榜單的品牌，包括第92名的運動服飾品牌lululemon（206億美元），以及第100名的啤酒品牌可樂娜（190億美元）。

「Kantar BrandZ」採訪超過430萬受訪者，對於532個領域類別中，2.1萬個品牌的意見。

報告寫道，在去年股市引發的低迷之後，今年榜單上所有品牌市值總額上漲20%，成為一次強勁的復甦。其中，商業技術與服務平台的種類成長最迅速，總價值增加了45%，一部分是因為對於先進人工智慧（AI）的期待心理。

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