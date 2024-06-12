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618暖身慶開搶！人氣尿布下殺26折起　網購連續10天「免運馬拉松」

東森購物618購物節火熱開跑（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出「618狂BUY年中購」帶來一連串活動好康與品牌明星商品驚喜優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

物價漲，荷包縮水有感，想要省錢抗漲，最近電商陸續開跑年中最大檔期618購物節活動，包括尿布、洗髮精等日用品，美妝保養、家電等精選夯品，都有推出限時優惠促銷，搭配站上消費回饋活動，可以便宜不少，消費者不妨把握這波檔期在線上逛起來。

迎戰年中購物潮，東森購物「618狂BUY年中購」開跑，包含保健、家電、3C、民生、美食等眾多好物，以及一線品牌明星夯品都有下殺優惠，例如SK-II青春露330ml特價2入6折、LG無線吸塵器萬元有找，下單再現折1,000，是消費者入手的最佳時機；除了全站消費滿萬送千，搭配「618組隊購物戰 最高回饋$6,180」、「鈔級聚寶盆」等好康活動，還可賺滿滿的東森幣或E幣。

momo購物網618年中大促暖身慶祭出全站商品3折起、每天「雙品類」精選商品領券1折起，主打最高回饋23%，mo店+也祭出連續10天免運馬拉松，即日起至6月18日指定店家享領券1元起免運外，還有開放領取優惠券，包括滿618折60、滿1,618折618以及滿2,618折1,618三張券，網購族可以先領券再下單，或是指定店家享滿額68折、88折或領券現折168優惠。

Coupang酷澎618（圖／Coupang酷澎提供）

▲Pampers 幫寶適台灣公司貨一級幫拉拉褲，下殺43折；滿意寶寶日本版頂級有機棉黏貼型尿布41折。（圖／Coupang酷澎提供）

年中特賣少不了日用品，Coupang酷澎推出P&G寶僑全系列商品精選開搶，幫寶適尿布低至26折、whisper好自在女性專用二用衛生墊約100多元、Febreze風倍清廁所除臭劑下殺44折、海倫仙度絲低至3折，搭配LINE Pay消費滿1600元，回饋LINE points 100元的活動，家中常用民生必需品要補貨可以趁現在。

另外，火箭速配驚喜活動主打國民食品飲料義美、維他露等品牌搶購，包括義美保久乳一瓶僅10.5元、高鈣營養牛乳一瓶只要11.4元，還有糙米奶11.1元，舒跑24入約183元、御茶園24瓶不到400元，也是這波優惠的重點。

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