公督盟不滿沈伯洋提案遭擋　國民黨團諷：「綠督盟」忘了下車？

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於國民黨團擋下民進黨立委沈伯洋等人提出的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條及第91條修正草案，公民監督國會聯盟發聲批評，這是該草案第7度遭擋，前所未見、違法濫權，讓國會民主倒退16年。對此，國民黨團今（13日）指出，指著別人罵搶當側翼前，要把功課做好，否則只會淪為全民的笑柄。

國民黨團表示，公督盟說第九、第十屆在程序委員會没有「暫緩列案」的記錄，那國民黨團請教，第十屆民進黨委員鍾佳濱等人提案修正「公職人員選舉罷免法修正案」刪除候選人公報學歷登載，一提出輿論譁然，當時就在程序委員會「無異議」通過暫緩列案，這是不到二年前的事，請問公督盟是忘記了，還是害怕想起來？

國民黨團再說，沈伯洋等人相關提案，指出修正《兩岸條例第9條及第91條》是要抓出對岸的第五縱隊，結果立即遭到輿論抨擊是「違憲監控人民」、「警總復辟」，6月10日改口，「是要兼管，不是監控」，6月11日更在立法院總質詢主動澄清「第五縱隊是假議題」，這個違法、違憲監控人民的提案，沈伯洋等人都急著自己主動「下車」，結果公督盟還搶著充當民進黨、沈伯洋的側翼打手？忘了下車。

有關陸籍快艇直衝淡水河口事件，海委會主委管碧玲日前才在立法院說全程掌握，但現在被爆出，是陸籍快艇與我方交通船發生擦撞後，業者報案後，海巡署才在漁人碼頭上攔截逮人，海巡失靈長達30分鐘。國民黨團問，政務官更涉及在國會質詢台上言論不實，請問公督盟，要不要好好監督政府官員在國會的言行？

國民黨團批，「國會改革修法重不重要，當然重要！現在就是凸顯公督盟，不僅没功能，還是政府、民進黨側翼打手，別人說你是『綠督盟』，你還想否認嗎？」？

