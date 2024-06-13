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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋：退將存在風險一定要處理　嘆又要被藍白造謠「監控軍人」

▲▼民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、立委沈伯洋今（22）日召開「國民黨接連赴中，劍指反滲透法傷害國安」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前拋出控管國內「高風險群」，引發社會譁然。沈則澄清，第五縱隊是假議題，重點在於資訊洩漏風險及被威脅的可能性，必須有法令規範，卻遭扭曲要「監控人民」。沈伯洋昨（12日）再度表示，退役將領接觸中國，風險是存在的，這個問題一定要處理，至少在年限過後要申報為宜。他也批評，來看藍白誰會開記者會說，「沈伯洋要監控退役軍人」。

沈伯洋於臉書表示，記者曾問他退休將領去黃埔的問題，基於最近軍人滲透的案件，中國幾乎都是透過退休軍人去接觸現役軍人，因此他認為，退役軍人的風險是存在的，約中高風險。

沈伯洋指出，在質詢時他講過很多次，這個問題一定要處理，在接觸中國黨政軍時，未來應該要注意，至少在年限過後要申報為宜。就跟他認為，立法委員要申報一樣，更不要講說還有兩岸條例九之三。

▼兩岸條例九之三。（圖／翻攝法規資料庫，點圖放大）

▲▼兩岸條例九之三。（圖／翻攝法規資料庫）

最後，沈伯洋批評，來看國民黨跟民眾黨誰會開記者會說，「沈伯洋要監控退役軍人」、「沈伯洋又是麥卡錫」。台灣真的會被這些人的曲解和造謠搞垮。

▼沈伯洋貼出近日軍人滲透的案件。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

▲▼沈伯洋貼出近日軍人滲透的案件。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）

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沈伯洋退役將領黃埔中國國民黨民眾黨

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