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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

程序委員會7度卡立委赴陸申報　公督盟批前所未見：藍白別再沒收提案

▲▼立法院程序委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院程序委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（12日）立法院程序委員會中，國民黨團針對民進黨團增列提案第四項到第十三項要求「暫緩列案」，並且在藍、白人數優勢下提案通過，公督盟表示，這是《臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案》第七度遭到國民黨、民眾黨在程序委員會「違法擋案」，這是過去八年立法院前所未見的荒謬景象，公督盟呼籲：第一、國、眾兩黨不應沒收立委提案權，立法委員公費出國(含中、港、澳)考察也應申報，讓資訊攤在陽光下。

公督盟指出，攤開《立法院程序委員會組織規程》第四條，明確地規定程序委員會僅能進行「形式審查」，如今「程序委員會」卻成為太上委員會進行「實質審查」，讓不順眼的提案無法進入一讀會宣讀，這導致多名立委所提民意代表赴中須納管、申報之提案，無法成為正式的立院紀錄，等同沒收立委的提案權，讓提案內容無法被攤在陽光下給民眾檢驗。

公督盟強調，過去第七屆立法院（2008-2012），有將近六千筆立委提案，被國民黨團在程序委員會違法擋案，最終胎死腹中，但在公督盟等多個公民團體不斷倡議之下，成功推動程序委員會率先直播，到第九屆、第十屆立法院幾乎沒有政黨敢在程序委員會的報告事項違法擋案，但新國會開議至今，藍、白兩黨高舉「國會改革」的大旗，卻在程序委員會讓過去立院「違法濫權」擋案的陋習死灰復燃，讓國會民主向後倒退十六年，立法委員不應知法犯法，讓程序委員會淪為政黨惡鬥下的競技場。

公督盟指出，近年來，世界各個民主國家的議會都爆發出敵國滲透的問題，包含：英國和德國都傳出共諜疑雲，在我國上一屆立法院，也有三名國會助理因涉入共諜案遭定讞判刑，可見加強立法院國安機密保護是刻不容緩的議題，如今在野黨卻以法案實質內容在程序委員會將強化國安的提案「暫緩列案」，並不符合民主國會的辯證精神，公督盟再三強調民意代表赴中、港、澳等地區不管是報備制，還是核可制，都應該完成一讀會宣讀，進入委員會審查來讓重要的議題進行辯證，而不是「違法」，且未說明清楚的情況下，將不順眼的提案直接封殺，拖累議事效率。

公督盟也提出３點呼籲：第一、國、眾兩黨不應在程序委員會「違法」擋案，沒收立委提案權，第二、程序委員會報告事項「暫緩列案」之提案應清楚說明案由在公報紀錄，向全民負責，第三、立法委員公費出國(含中、港、澳)考察應申報，並上網公開，讓資訊攤在陽光下。

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