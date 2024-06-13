朝野協商發言順序起爭執　莊瑞雄指韓國瑜一處出槌：小插曲啦！

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（13日）上午立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商覆議案表決日期。但三黨團針對誰先發言就引爆口角，民進黨書記長莊瑞雄不滿韓國瑜已裁示他發言卻又跳過，直接拍桌對韓喊「你不要遇到其他黨團客氣到靠夭，遇到我就這樣！」韓國瑜則怒回，莊是在雞蛋裡挑鋼筋。對於此次紛爭，莊瑞雄會後受訪時表示，雞蛋裡怎麼挑鋼筋？除非藍鳥生怪蛋，韓國瑜朝野協商發言順序指揮出槌，「怪不得爆發這樣口角衝突，小插曲啦！」

今天黨團協商時韓國瑜定調發言以黨團為主，韓原本點名莊瑞雄發言，但經民眾黨總召黃國昌則說，「剛剛不是講過，三個黨團大家輪」，因此韓國瑜便轉而裁示請國民黨書記長洪孟楷發言，莊瑞雄在一旁聽了很不爽表示，「院長，這是你跟我的事情，本來輪到我耶！」韓國瑜，那是因為國民黨團要發言「你聽我說明好嗎」？莊瑞雄轟，你都看你的立場而已。

此話讓韓國瑜很不滿回應，「什麼叫都我的立場，我在主持會議，我當然要公平」，莊瑞雄說，「你不是說輪到我？」韓說，但是現在有黨團要發言當然要黨團先；莊轟，「你不要遇到其他黨團客氣到靠邀，遇到我就這樣！你裝我不知道！我不吃你這一套啦！」

對於協商內容，莊瑞雄會後受訪時表示，程序委員會增列事項上周五就停止收案，昨天加開程序委員會，若要增列議案必須要朝野協商，剛剛黨團在朝野協商也有提出，祕書長周萬來也認可，協商中針對整個程序做討論。

莊瑞雄指出，立院從來沒有審一個法案審到這麼多年輕人跑到立法院外抗議，這次覆議案中行政院長按照憲政程序提出，朝野各有攻防跟解讀，但任何行政最高首長必須踐行的憲法職務，這麼多民眾不滿這次法案審議，透過這樣的覆議議程讓各黨再次表達意見。

莊瑞雄也質疑，國民黨已經說要全國下鄉百場宣講，那在急什麼？民眾黨也已經跟國民黨綁在一起，民進黨都尊重，但國會議長怎麼也要特別插一腳？就因為朝野協商發言順序指揮出槌，「怪不得爆發這樣口角衝突，小插曲啦！」

對於韓國瑜不滿稱這是雞蛋裡挑鋼筋。莊瑞雄則指出，不要聽韓國瑜動不動就胡說八道，雞蛋裡怎麼挑鋼筋？除非藍鳥生怪蛋。

幹事長吳思瑤則補充，倒是希望韓國瑜要當鋼筋硬起來，不要面對藍白立委就矮一截，連裁示發言都直接跳過莊瑞雄，看到藍白就軟趴趴，這不是立法院長應有的肩膀跟擔當。