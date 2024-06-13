　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野協商發言順序起爭執　莊瑞雄指韓國瑜一處出槌：小插曲啦！

▲▼柯建銘 莊瑞雄 吳思瑤 朝野協商後聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（13日）上午立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商覆議案表決日期。但三黨團針對誰先發言就引爆口角，民進黨書記長莊瑞雄不滿韓國瑜已裁示他發言卻又跳過，直接拍桌對韓喊「你不要遇到其他黨團客氣到靠夭，遇到我就這樣！」韓國瑜則怒回，莊是在雞蛋裡挑鋼筋。對於此次紛爭，莊瑞雄會後受訪時表示，雞蛋裡怎麼挑鋼筋？除非藍鳥生怪蛋，韓國瑜朝野協商發言順序指揮出槌，「怪不得爆發這樣口角衝突，小插曲啦！」

今天黨團協商時韓國瑜定調發言以黨團為主，韓原本點名莊瑞雄發言，但經民眾黨總召黃國昌則說，「剛剛不是講過，三個黨團大家輪」，因此韓國瑜便轉而裁示請國民黨書記長洪孟楷發言，莊瑞雄在一旁聽了很不爽表示，「院長，這是你跟我的事情，本來輪到我耶！」韓國瑜，那是因為國民黨團要發言「你聽我說明好嗎」？莊瑞雄轟，你都看你的立場而已。

此話讓韓國瑜很不滿回應，「什麼叫都我的立場，我在主持會議，我當然要公平」，莊瑞雄說，「你不是說輪到我？」韓說，但是現在有黨團要發言當然要黨團先；莊轟，「你不要遇到其他黨團客氣到靠邀，遇到我就這樣！你裝我不知道！我不吃你這一套啦！」

對於協商內容，莊瑞雄會後受訪時表示，程序委員會增列事項上周五就停止收案，昨天加開程序委員會，若要增列議案必須要朝野協商，剛剛黨團在朝野協商也有提出，祕書長周萬來也認可，協商中針對整個程序做討論。

莊瑞雄指出，立院從來沒有審一個法案審到這麼多年輕人跑到立法院外抗議，這次覆議案中行政院長按照憲政程序提出，朝野各有攻防跟解讀，但任何行政最高首長必須踐行的憲法職務，這麼多民眾不滿這次法案審議，透過這樣的覆議議程讓各黨再次表達意見。

莊瑞雄也質疑，國民黨已經說要全國下鄉百場宣講，那在急什麼？民眾黨也已經跟國民黨綁在一起，民進黨都尊重，但國會議長怎麼也要特別插一腳？就因為朝野協商發言順序指揮出槌，「怪不得爆發這樣口角衝突，小插曲啦！」

對於韓國瑜不滿稱這是雞蛋裡挑鋼筋。莊瑞雄則指出，不要聽韓國瑜動不動就胡說八道，雞蛋裡怎麼挑鋼筋？除非藍鳥生怪蛋。

幹事長吳思瑤則補充，倒是希望韓國瑜要當鋼筋硬起來，不要面對藍白立委就矮一截，連裁示發言都直接跳過莊瑞雄，看到藍白就軟趴趴，這不是立法院長應有的肩膀跟擔當。

ET快訊
快訊／國道2人躺地！　平口高衩辣妹急揮手示警
逼喝尿吃屎+拍裸照　4惡煞下場曝
快訊／全聯、家樂福宣布雞蛋降價
玉旨武玄壇慘了！遭起底「黑廟」　涉違建+逃漏稅
獨／Faye贏了！　阿沁告她二審確定遭駁回
快訊／內湖男遭砍多刀送醫　27歲男遭逮
獨／28歲警墜鳶山公園　尋獲已死亡
F級寫真女星「不倫籃球國手」　日網洗版轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

民進黨議員提「藐視議會罪」　國民黨轟：綠式雙標再一樁

藍提警消退休所得替代率調高　銓敘部憂財務缺口加大：盼維持現狀

卓榮泰也配合民進黨下鄉宣講？　行政院：目前沒有安排

「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府：對中共侵擾束手無策

朝野協商發言順序起爭執　莊瑞雄指韓國瑜一處出槌：小插曲啦！

行政院通過消防法修法　納職安專章、擴大危險物品場所揭弊者範圍

時隔36年！蘇俊賓重返母校桃園國小　分享投身環保初衷是「這首歌」

綠黨團滿意覆議案協商結論　喊話國民黨「你的藍鳥飛得起來嗎？」

胡歌旋風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

民進黨議員提「藐視議會罪」　國民黨轟：綠式雙標再一樁

藍提警消退休所得替代率調高　銓敘部憂財務缺口加大：盼維持現狀

卓榮泰也配合民進黨下鄉宣講？　行政院：目前沒有安排

「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府：對中共侵擾束手無策

朝野協商發言順序起爭執　莊瑞雄指韓國瑜一處出槌：小插曲啦！

行政院通過消防法修法　納職安專章、擴大危險物品場所揭弊者範圍

時隔36年！蘇俊賓重返母校桃園國小　分享投身環保初衷是「這首歌」

綠黨團滿意覆議案協商結論　喊話國民黨「你的藍鳥飛得起來嗎？」

胡歌旋風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

大潤發爆大陸「1年連關20間」！巨虧72億　狂砍2萬員工慘況曝

夫妻溪頭健行「老公上廁所失蹤」　失蹤2天步道邊坡尋獲已死亡

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

國防部前官員曝「中共攻台最可能3手段」　不用三棲登陸實質佔領

台積電漲13元收919　台股大漲263點來到22312點

不爽接哨同袍遲到！陸戰隊66旅下士卸槍彈回寢室睡覺　下場曝光

威廉爆ENERGY牛奶背後辛酸　偷吃藥還要做給這個人看引熱淚

台南首家！茶六燒肉安平永華店6／18試營運　線上訂位已全滿

土城3死惡火「爸朝鋰電池潑水致爆炸」？家屬怒斥：我們不是白癡

9m88東京飆唱金曲！　「天后椎名林檎」驚現台下當場嚇傻

政治熱門新聞

發言被跳過莊瑞雄拍桌罵「耍權威」　韓國瑜怒離席：你雞蛋裡挑鋼筋

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

女檢察官疑幫詐團律師男友　法務部要查了

蔣萬安今見鍾曉敏　2因素決定龔正來不來

傅崐萁登日媒嗆賴清德別挑釁中國　「為何台灣要對抗大很多的強權？」

徐巧芯控吳彥宏是賴親信　總統府回應

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

胡歌被禁說「繁花」？陸委會：空穴來風

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

質詢脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免　高金素梅：我正面迎戰

幕後／陸釋善意！「雙城先遣團」層級提升

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」

更多熱門

相關新聞

民進黨議員提「藐視議會罪」　國民黨轟：綠式雙標再一樁

民進黨議員提「藐視議會罪」　國民黨轟：綠式雙標再一樁

對於民進黨阻擋國會改革法案，國民黨今（13日）召開記者會轟，凸顯各種雙標與打臉，中央反對藐視國會的國會改革，地方議會卻提出藐視議會的提案，根本是雙標作秀，呼籲提出「藐視議會罪」的民進黨議員，應該嚴正譴責行政院提出覆議案。

卓榮泰也下鄉宣講？　行政院：目前沒有安排

卓榮泰也下鄉宣講？　行政院：目前沒有安排

「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府

「對內開天眼對外不長眼」　羅智強轟賴政府

綠黨團滿意覆議案協商結論　喊話國民黨「你的藍鳥飛得起來嗎？」

綠黨團滿意覆議案協商結論　喊話國民黨「你的藍鳥飛得起來嗎？」

覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

關鍵字：

立法院協商民進黨黨團莊瑞雄韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

即／困火場將近8小時！土城惡火第3具遺體移出

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面