芒果削皮「長滿黑絲」她嚇到不敢吃　農業部解答：刮掉可吃

記者黃翊婷／綜合報導

又到了吃芒果的季節，一名女網友表示，日前花80元買了1顆玉文芒果，沒想到削皮之後驚見果肉上布滿像「樹根」的黑絲，因為不知道是否可以食用，最後選擇不吃。為何芒果會長出黑絲，農業部解答，這其實是果肉內的纖維管素褐化所造成，只要沒有腐爛，刮掉之後一樣可以正常食用。

▲原PO驚見芒果長「樹根」，嚇到不敢吃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO在臉書「爆廢1公社」發文表示，日前花了80元購買1顆玉文芒果，老闆還說該顆芒果現在是最好吃的時候，沒想到回家削皮之後，發現果肉上布滿類似「樹根」的黑絲，讓她感到很傻眼，也不敢吃，事後老闆說她很幸運，因為這樣的芒果很久才會出現1顆，最後換了1顆新的芒果和香蕉給她。

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文章公開之後，有網友調侃原PO買到的芒果「站太久才會出現靜脈曲張」。但究竟該顆芒果還能不能吃，大家意見不一，有人覺得最好不要吃，也有人認為削掉之後還是可以吃。

其實，類似的問題已經有人在農業部「農業知識家」討論區發問過，當時高雄區農業改良場人員解答，芒果出現黑絲是因為果肉內的纖維管素褐化所產生的現象，發生的原因不清楚，若果肉沒有腐爛，可以將表面黑絲刮掉之後再食用。

農業部去年7月也曾在臉書發文宣導，芒果長黑絲先別急著丟掉，如果沒有腐爛，稍微刮掉一樣可以正常食用。依據農業部網站介紹，玉文芒果是在民國84年由台南玉井果農郭文忠先生選育「金煌加愛文」而成，植株性狀與金煌芒果較為相似，但生育特性、栽培管理則與愛文芒果比較相近。

▼農業部曾在臉書發文解釋芒果「長絲」是否可以食用等問題。（圖／翻攝自Facebook／農業部）