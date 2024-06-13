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做家事是誰的責任？　小一女兒說出「真實家庭地位」讓爸無言

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸12日分享小一女兒的作業，其中閱讀素養題的部分，第一題是「做家事應該是誰的責任」，第二題是「什麼樣的狀況下，會讓你有愛不釋手的感覺」，沒想到女兒的答案分別為「爸爸」和「不小心觸電時」，讓他又氣又無奈。其他網友也紛紛留言調侃，「第一題正確」、「看到了家庭地位」、「ㄧ定有被電過」、「物理不錯，應該是看卡通」。

一名爸爸分享女兒的作業答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO分享女兒的作業答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO在臉書「爆廢1公社」分享一張照片，內容為小一女兒的作業，他表示，先不管閱讀素養題的內容在講什麼，看到女兒寫的答案，讓他決定明天下課直接把女兒送去安親班。

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而在附上的照片中，只見第一題題目是「做家事應該是誰的責任」，女童的答案為「爸爸」；第二題題目是「什麼樣的狀況下，會讓你有愛不釋手的感覺」，女童的答案則是「不小心觸電時」。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言開玩笑，「第一題正確，第二題我想知道她是水瓶嗎」、「妹妹寫的只是您真實的家庭狀況」、「觸電的那種感覺已慢慢出現」、「ㄧ定有被電過」、「物理不錯，應該是看卡通」、「看到了家庭地位」、「還要送評量大禮包」、「多買兩本參考書給她壓壓驚」。

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