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電梯公告「1用詞」飄出迷彩味！男網友爆共鳴：看完後恢復上一動

▲▼國防部直升機落地訓練暨全民國防教育參訪,特戰小組實施空中突擊作戰解救人質。（圖／記者季相儒攝）

▲很多用詞都能勾起男人當兵時的記憶。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些用詞總能勾起男人當兵時的回憶，近日有網友發文表示，他搭電梯時，因為看到公告上的1個詞，就覺得有「迷彩味」飄出。貼文曝光後，大票網友也秒懂，「你各位住戶啊」、「看完後恢復上一動」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他搭電梯時，留意到裡面的公告，「莫名飄出濃濃的迷彩味」。從他貼出的公告可見，上方要求用戶丟棄完東西後，應隨手關門，而其中的「爾後」2字雖看似沒問題，卻勾起許多男網友當兵時的記憶。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲「爾後」一詞讓不少男網友很有感。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

許多網友紛紛留言回應，「用啥爾後」、「爾後按此要領操作」、「我們管委會也很喜歡用爾後，不知道是真的有那個意思，還是想要展現他們國文造詣之高」、「沒有寫你各位算很客氣了」、「手指貼緊褲縫，你各位啊～不要一副死老百姓的樣子」、「設公告的應該有軍人背景」、「你各位住戶啊，給你方便不要當隨便」。

不過「爾後」這個詞是指「今後、從此之後」，其實不算罕見，因此也有網友認為，「這只是正式、書面用語而已，很常見」、「就是文言文而已，沒有什麼尊卑問題」、「沒當過兵的我，也不覺得爾後有啥問題」、「常閱讀的話，其實書中也很常見到」、「沒感覺什麼不對，查了一下，這詞也沒什麼別的意思啊」。

過去也曾有網友討論道，有些用詞常在軍營聽到。除了「爾後」之外，包含「上一動」、「自覺啊」、「3分鐘戰鬥澡，稍息後剩1分鐘」、「你各位」、「東西上手」、「前置量」、「壁雕」等也總能引起共鳴。

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