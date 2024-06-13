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阿根廷總統改革法案通過　國會外爆示威！防暴警察丟催淚瓦斯驅離

▲▼阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在國會聚集示威群眾，抗議總統米雷伊推行的廣泛性改革法案，數百名鎮暴警察出動驅離。（圖／路透）

▲阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在國會聚集示威群眾，抗議總統米雷伊推行的廣泛性改革法案，數百名防暴警察出動驅離。（圖／路透，下皆同）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷國會參議院12日就右翼總統米雷伊（Javier Milei）提出削減預算的改革法案進行長達11小時的激烈辯論，參議員們晚間以37比36的票數初步通過法案，將繼續進行逐條審查。然而，抗議者當天為反對米雷伊的法案，在國會外與警方發生嚴重衝突，防暴警察使用催淚瓦斯和水砲驅散人群。

▲▼阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在國會聚集示威群眾，抗議總統米雷伊推行的廣泛性改革法案，數百名鎮暴警察出動驅離。（圖／路透）

根據BBC、美聯社報導，阿根廷總統米雷伊自去年12月上任以來推動的首部改革法案12日在參議院進行表決通過，但接下來仍有待眾議院批准。米雷伊上台前曾經承諾，他將解決攀升至300%的驚人通膨率、經濟加速衰退等問題，帶領阿根廷挺過20年來最嚴重的經濟危機。

報導指出，米雷伊提出的改革方案包括宣布經濟緊急狀態、削減退休金和削弱勞工權益等。參議員12日針對兩項法案進行投票，其一是降低所得稅起徵點的稅收法案，其二是包含238條內容的國家改革法案，最初的版本有多達600多條法條，但經過數周協商後於4月出爐的目前版本仍在能源、養老金、安全與其他領域賦予了總統廣泛的立法權。

▲▼阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在國會聚集示威群眾，抗議總統米雷伊推行的廣泛性改革法案，數百名鎮暴警察出動驅離。（圖／路透）

然而，國家改革法案範圍廣大，這些措施又遭到左翼政黨、工會和社會組織的強烈反對，加上米雷伊所屬政黨在國會中只佔極少席次，難以與反對派達成協議，導致立法進度緩慢。

參議院投票當天，首都布宜諾斯艾利斯街頭掀起示威，數千名來自銀行業、教師、貨運司機以及其他工會的勞工一整天都聚集在國會周圍敲鼓、吹笛並且高呼「我們的國家是非賣品」、「我們將保衛國家」等口號。

▲▼阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在國會聚集示威群眾，抗議總統米雷伊推行的廣泛性改革法案，數百名鎮暴警察出動驅離。（圖／路透）

數百名防暴警察使用盾牌，阻擋試圖衝破路障靠近國會的抗議者，現場氣氛瞬間變得緊張。警察使用胡椒噴霧、高壓水砲和催淚瓦斯驅散人群，示威者則向警察投擲汽油彈和石塊，並引燃2輛被翻倒的汽車，場面演變成一場混戰。據稱，數十名示威者和20名警察受傷。

▲▼阿根廷首都布宜諾斯艾利斯12日在國會聚集示威群眾，抗議總統米雷伊推行的廣泛性改革法案，數百名鎮暴警察出動驅離。（圖／路透）

報導補充，儘管抗議不斷，參議院在36比36票數打平的情況下，由副總統兼參議院主席維拉魯埃爾（Victoria Villarruel）投下決定性的一票，使法案初步通過。她表示，她決定支持法案是為了那些受苦的阿根廷人，以及那些不希望看到子女離開這個國家的人。相關法案預計將在當地13日進行逐條審查後獲得全面通過，再送回眾議院進行最後批准。

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