青鳥第二階段！民團組「新北工作隊」　首波鎖定板橋、淡水、基隆

▲民團組成「台灣公民陣線新北工作隊」，將前進新北各選區舉辦活動。（圖／經濟民主連合提供）

記者呂晏慈／台北報導

「青鳥行動」喊破10萬公民包圍立法院，經濟民主連合、公投護台灣聯盟等民間團體組成「台灣公民陣線新北工作隊」，今（11日）上午舉行記者會，宣布將投入第二階段行動，規劃於6月14日在新北市板橋區、6月15日在新北市淡水區、6月16日在基隆市，鎖定國民黨立委葉元之、洪孟楷、林沛祥，連續3晚舉辦「公民反國會濫權，拒絕民主倒退」百人戶外集會。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜表示，將在6月11日至13日連續3天舉辦志工培訓，並籌畫6月14日在板橋、15日在淡水、16日在基隆，連續3晚舉辦「公民反國會濫權，拒絕民主倒退」中型戶外集會，預計每場會有數百到千人參加，同時也隔空邀請葉元之、洪孟楷、林沛祥到現場與公民朋友們對話，「我們一定以禮相待，給委員完整20分鐘時間，用來說明您對立法院修正《立法院職權行使法》及《刑法》增訂藐視國會罪的立場並回應公民團體的質疑」。

除此之外，新北工作隊副隊長蕭任佑說明，6月18日晚上，將在國民黨立委羅明才的選區新店舉行戶外集會，也將聲援台大學生自主發起的「汐止車站肥皂箱」行動，前進國民黨立委廖先翔選區，並與原住民族青年陣線、台灣原住民族青年公共參與協會及綠黨合辦座談，並前往國民黨立委林德福、張智倫的選區中永和掃街、街講。

蕭任佑說，民間團體的中期目標是要「全國8區督藍委」，希望在41位藍營區域立委的選區，都有相對應的自主公民力量與在地公民團體，起身監督選區立委的重要言行、提案與表決，阻止國民黨在未來4年推動各項讓民主倒退的法案，而台灣公民陣線至少會負起新北市及基隆市，總共7席國民黨立委的監督與問責工作。

新北工作隊隊長賴中強表示，台灣公民社會不容民主倒退，必要時，公民社會會挺身而出，捍衛得來不易的民主成果。他說，堅決反對國民黨立法院黨團總召傅崐萁所稱「國會特偵組式」的調查，也堅決反對草率通過未經政策環評的「花東交通3條例」，以及反對修法把不當黨產歸還救國團、讓中天重新上架、提高罷免門檻、讓核電廠破格延役、放寬《反滲透法》與「國安五法」。