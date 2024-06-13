國防分析專家「賴清德不管說啥中共都會軍演」　敘事主導權是關鍵

▲賴清德總統端午節勗勉「陸軍混合砲兵營」、「海軍海鋒機動第四中隊」及「空軍第五戰術混合聯隊」，並致贈加菜金。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對台海區域情勢，美國華盛頓智庫2049項目研究所（Project 2049 Institute）近日舉辦研討會，「解放軍追蹤者網站」（PLATracker）創辦人路易斯（Ben Lewis）主張，關鍵在於，台灣應掌握敘事主導權，總統賴清德就職演說不管說什麼，解放軍都會軍演的；而美國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）主張，台美研擬可延續的脅迫應對方針，讓台灣民眾和中國都能感受到台北正在進行反制。

在總統賴清德就任後，台海顯得不太平靜，中國啟動連續兩天的環台軍事演習之外，近日一名中國籍男子駕駛快艇逕自衝到淡水河口；而在金門方面，中國透過民用無人機空投宣傳單，宣傳單上寫著「認祖歸宗、天經地義」、「數點忘祖、不可違也」等語。

事實上，美國跟友好理念相近國家也提高在台海周邊的航行頻率，荷蘭軍艦特羅姆普號（HNLMS Tromp）日前就航經台灣海峽，這也引起中方的高度不滿，甚至派遣戰機逼近荷蘭艦載直升機。

對此，美國華盛頓智庫2049項目研究所舉辦研討會，美國國防部前印太安全事務助理部長、2049計劃研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）在會中表示，台美應合作，研擬可延續的脅迫應對方針，讓台灣民眾和中國都能感受到台北正在進行反制；此外，也該對脅迫的特定情境進行應對演練，像是解放軍封鎖台海，或是中國海警在台海執法限運等。

此外，「解放軍追蹤者網站」（PLATracker）創辦人，同時也是國防分析專家路易斯（Ben Lewis）表示，以前比較常看到「飛行演練」，解放軍戰機會飛入台灣的防空識別區後折返；不過現在不同，已經整合為空軍及海軍的共同巡邏，一個月會出現1至2次，這也包含空中加油練習、反介入行動等。

路易斯認為，解放軍已經從單純在台灣周邊空域飛行，轉化爲讓相關飛行訓練變得更有實戰意義。他說，中國已經排除以往「海峽中線」的默契界線，並在台海建立新常態，特別是透過這些軍事行動常態化，讓國際社會不覺得解放軍的行爲，是有挑釁意圖的。

因此，路易斯主張，台灣當局應該掌握「敘事主導權」，這會是關鍵，中國現在所主張的軍事行爲是基於國家防衛，軍演聲稱是因為賴清德的就職演說，但實際上，賴清德不管說了什麼，中共解放軍都會軍演的。他說，對台灣及美國而言，很重要的是強調中國是台海穩定的最大破壞者、中國是企圖破壞台海現狀的一方。

▼賴清德總統端午節勗勉「海軍海鋒機動第四中隊」及「空軍第五戰術混合聯隊」，並致贈加菜金。（資料照／軍聞社提供）

