陸艇闖淡水河蹓躂50mins時序曝　解放軍前少校從容刪航跡紀錄

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

海巡署坦承，9日淡水漁人碼頭被緝獲的大陸福建「鴻津號」偷渡客阮男，不僅曾任解放軍海軍少校艇長，且被捕前刪除船用導航機內的航跡紀錄，甚至身上還有攜帶東南亞多國外幣，動機顯不單純；且阮男駕小艇直闖淡水河口是台灣海防史上首例，未來將會增設包含紅外線科技識別系統，並推動台灣20噸以下小型漁船加裝船隻定位識別系統，以便未來海巡署戍守台灣海岸安全，及加強敵我識別能力。

9日上午9時44分，海巡署沙崙雷達站發現一艘小艇以高速擅闖淡海6海浬警屆線，且航速達18節，當時操雷手鎖定該船之後並未通報雷達管制官，且有事後虛應情事的不實文字通報紀錄。

9時52分，海巡署沙崙雷達站發現有不明船隻以航速18節朝淡水河方向闖入，當時雷操手依規定通報淡水第二安檢所，但因當時海面上有57艘漁業小艇作業，海巡署岸巡人員初判是漁業小艇返港，未能有效識別目標。

一直到鴻津號小艇逼近海巡署規範「3海浬威脅線」，操雷手雖然已經通報安檢人員，但未通報線上的PP3572海巡艇前往攔截，導致大陸籍小艇闖入淡水河口。海巡署調查發現，當時雷達站指揮管制人員並未依規定督導通報勤務，導致淡水河口岸巡艇、人員攔查量能放空。

10時15分，雷達站監控該船抵達淡水河口，卻誤判是一般漁業船筏入港，雖然有第二次向淡水二安檢所人員通報，請加強監控，但因當時值班海巡艇正在富貴角海域，距離事發地點仍有10多海浬距離，海巡署坦承當時鄰近海域並無船艦可即時奔赴攔截。





直到10時20分，鴻津船已經開到漁人碼頭的淡江大橋處，八里守望哨人員以望遠鏡目視識別，這才發現小艇舷號「鴻津」為大陸籍小艇，到此時大陸小艇已經闖入台灣淡水近海、河口近30分鐘，海巡署岸巡人員才知悉遭大陸小艇闖入，且未派任何海巡艦艇攔截。

10時25分，大陸籍鴻津艇與淡水渡船頭的交通船發生擦撞，直到10時54分交通船渡輪業者向海巡署報案後，海巡署人員奔赴漁人碼頭準備登船攔檢來意不明的大陸小艇，11時10分，鴻津小艇駛入漁人碼頭，有解放軍少校背景的阮民遭海巡人員逮捕，海巡人員發現他船用導航機內的航跡紀錄均已刪除。

阮男駕駛小艇直闖台灣淡水海域、直抵漁人碼頭，從雷達鎖定加安檢人員目擊辨識確認是大陸小艇的10時20分、到偷渡客被捕的11時10分，阮男爽駕小艇在淡水河出海口逗留逾50分鐘，海巡署坦承，這是台灣海岸巡防史上首例，「這是非常嚴重的威脅。」