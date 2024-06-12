陸快艇男輕易突破海防登陸　羅智強諷：民進黨真要拿掃帚打巷戰？

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

陸籍阮姓男子駕快艇直闖淡水漁人碼頭，聲稱投奔自由，但因曾任陸方海軍，做過艦艇艇長，外界擔憂他另有軍事意圖。對此，國民黨立委羅智強今（12日）表示，中共軍機、軍艦頻擾台，現在連小艇也輕易登陸，海防如此輕易失守，民進黨如何與共軍對抗？真要拿著掃帚在本島打巷戰？他批評，「民進黨滿朝嘴砲官，一艘小艇就戳破」。

羅智強於臉書表示，近日曾在中國大陸海軍服役，當過艦長的陸籍男子，9日駕快艇直闖淡水漁人碼頭，聲稱要「投奔自由」，還請路人打電話報案。如果，陸籍男子沒有請路人打電話報警，那不是台灣大街逛到透？

羅智強指出，隨後海巡署表示，沙崙雷達操作員於淡水外海6浬即鎖定該艘快艇，但誤判為「一般返港作業的國籍漁船」，未能及時攔截登檢。不過，海委會主委管碧玲強調，此次事件雷達偵監系統並沒有失靈，是屬於「人為疏失」。

羅智強回顧，2021年5月，同樣有一名陸籍男子想「投奔自由」，駕淘寶上買的橡皮艇，閃過海巡層層關卡及雷達追蹤，從福建「直達」台中港，上岸2小時後因向路人求助才被發現。

羅智強說，民進黨執意惡化兩岸關係，抗中保台卻讓台灣越來越不安全，中共軍機、軍艦頻頻擾台，海警船闖禁限制水域，連小艇也如入無人之境輕易登陸，海防如此輕易就失守，民進黨要如何與共軍對抗？難道真要拿著掃帚在本島打巷戰？

最後，羅智強批評，阿共打來怎麼辦？民進黨的國防專業立委告訴大家，「只要台灣的抵抗意志存在，中國在軍事上就拿台灣沒轍」。大家會信嗎？他可一點也不信，一艘小艇就戳破民進黨的嘴砲。