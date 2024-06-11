導航戰常態化！小心中共北斗系統　難根絕民用設備在台灣違法使用

▲北斗衛星導航系統。（圖／新華社）



記者陶本和／台北報導

退役少將、桃園市議員于北辰近日在政論節目上稱，沒有Google地圖導航，共軍登台後會迷路等語，成為笑柄。暫且不論于北辰的言論，現代戰爭型態已轉變是不爭的事實，烏俄戰爭發展下，「導航戰」（Navigation Warfare）常態化，國防院網路安全與決策推演研究所助理研究員高志榮就撰文，提供「妥善管理頻譜並活化運用」、「透過干擾強化關鍵基礎設施防護」等2大建言。

所謂的「導航戰」（Navigation Warfare），就是透過透過防禦和進攻行動，協調太空、網路和電子戰，以確保和防止獲取定時定位導航訊息（Position, Navigation, Timing, PNT）。

近年世界各國觀察烏俄戰爭的新型戰爭模式，俄羅斯強化對全球定位系統（Global Positioning System, GPS）的干擾；而這導致烏克蘭境內使M982「神劍」（Excalibur）等依賴GPS進行終端導引的精準導引砲彈效益逐漸下降。

在中共方面，是發展相似GPS的全球衛星導航系統（Global Navigation Satellite System, GNSS），也就是鼎鼎有名的「北斗系統」。高志榮指出，北斗系統具雙向通訊能力，不僅提供衛星到地面監控站的訊號往返時間計算給用戶定位位置，更可利用衛星中繼，互相傳送短信文給地面監控站及用戶。

高志榮表示，除航空、航海等衛星定位導航系統常見運用外，北斗系統積極拓展緊急救難等服務。他說，華為2022年推出Mate 50手機，即內建北斗雙向通訊接收器，在無法使用行動通訊網路的情況下，用戶仍可運用北斗系統進行通信，且不會產生額外費用，即使目前僅開放中國使用，未來仍有發展潛力，將拓展北斗系統的運用至一帶一路國家並擴大其影響力。

▼中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第24顆，第25顆北斗導航衛星。（圖／視覺中國CFP）



面對中共的導航戰發展，台灣方面可以有什麼樣的因應作為？高志榮提出2大建言，分別為：「妥善管理頻譜並活化運用」，以及「透過干擾強化關鍵基礎設施防護」。

首先，在「妥善管理頻譜並活化運用」方面，高志榮認為第一要務，是有效管控北斗設備，防杜情資洩漏。他指出，北斗系統近年更致力於發展商用生態系，開發各種衛星服務使用需求，北斗系統可能藉這些訊號資料建立我境內發射源與往返時間之資料庫，以作為定位輔助與校正依據。

高志榮表示，依我國現行《電信管理法》，使用北斗衛星通訊設備涉及非法使用無線電頻率，且設備屬射頻管制器材，須經型式認證。由於使用需求仍在，無論以行政手段禁用、罰鍰或以國家安全為由不通過無線電設備審驗，均難以根絕北斗民用設備於我境內的違法使用，但仍應思考有效之管制作為，或以開發更經濟、滿足使用需求的合法解決方案取代。

接著，高志榮認為，應開放頻率民用，有效干擾敵方導航。他說，所有太空發送的衛星無線電訊號，傳至地面其訊號強度均大幅衰減，容易受地面更強力發射源所干擾；因此，無論破解北斗導航及雙向通訊的訊號編碼模式，還是建置大功率干擾系統，所耗時間與研發成本甚鉅，不易大範圍部署。

高志榮說，二戰倫敦大轟炸期間「波束之戰」（Battle of Beams）的戰例啟發，以活化頻譜分配、開放上述北斗工作頻段提供民間各項無線通訊申請運用，藉由功率更高的地面發射源合法占用北斗工作頻段，以壓制我境內北斗設備的訊號收訊，既阻絕違法使用，也降低共軍依賴北斗系統的精準導引武器，對我台海各目標攻擊。

第二個部分是「透過干擾強化關鍵基礎設施防護」，高志榮說，可評估以干擾GNSS訊號來強化目標防護，但須留意GNSS除了提供定位與導航以外，以訊號進行定時也是許多關鍵基礎設施依賴的服務。

高志榮表示，在俄烏戰爭期間，由於烏克蘭境內電網受到破壞，加上俄羅斯對GPS干擾，導致依賴GPS進行校時的高壓變電所，無法準確回覆電網狀況以供電力調度評估、進行負載平衡，使供電系統無法正常運作。

他說，為解決GPS干擾的定時問題，烏克蘭電力公司向網路設備商思科（Cisco）尋求協助，提供由工業用網路交換器改裝的時間來源，在缺乏GPS訊號時仍可備援，作為回覆即時電力負載狀況的依據。對關鍵基礎設施而言，此備援方案較原子鐘小型化更為經濟可行，亦能在受干擾下維持正常營運。

另外，高志榮表示，可研究如何破解上傳鏈路，回報我方多定位位置模擬訊息給中方地面監控站，使其顯示器上接收過量的訊息顯示，影響其辨識作業，甚至令其系統飽和，達到防護效益。

▼北斗衛星導航系統。（圖／新華社）



事實上，新任國防部長顧立雄在一場私下的媒體餐會中有揭示，將成立的類似美軍前瞻創新發展小組DIU（Defense Innovation Unit）的單位，由他親自督導，意在整合中科院與民間研發單位量能，未來除了強化研發無人載具，包括無人機、無人艇的研發，除了硬體的研製，更重要是在資訊戰，包括所謂「頻譜」問題的強化調整。

針對此一問題，國民黨不分區立委陳永康在立法院質詢時，也有拋出在「烏俄戰爭」中，美製的無人機的負面評價，來對照大疆無人機的正面評價，點出兩岸無人機的差異，以及無人機頻譜的各項問題；這些都是下一階段國軍建軍變革的重點工作。