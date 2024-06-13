　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發言被跳過莊瑞雄拍桌罵「耍權威」　韓國瑜怒離席：你雞蛋裡挑鋼筋

記者崔至雲／台北報導

行政院針對立法院通過的國會職權修法提出覆議案，今（13日）上午立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商覆議案表決日期。但三黨團針對誰先發言就引爆口角，民進黨書記長莊瑞雄不滿韓國瑜已裁示他發言卻又跳過他，直接拍桌對韓喊「你耍什麼權威！我挑戰你也是剛好而已啦！」，此舉讓韓國瑜不滿回，「我耍什麼權威了？你拍什麼桌子？」、「我現在知道為什麼你血壓高了，你太不講道理了！」韓更怒回莊是在雞蛋裡挑鋼筋。

▲▼ 朝野協商爆口角！莊瑞雄拍桌嗆韓國瑜 。（圖／翻攝國會頻道）

▲朝野協商爆口角！莊瑞雄拍桌嗆韓國瑜 。（圖／翻攝國會頻道）

今天黨團協商時韓國瑜定調發言以黨團為主，韓原本點名莊瑞雄發言，但經民眾黨總召黃國昌提醒，「剛剛不是講過，三個黨團大家輪，如果是按照這個規則就按照這個規則走」，因此韓國瑜便轉而裁示請國民黨書記長洪孟楷發言，不過此舉讓柯建銘不爽說，「你怎麼這樣跳來跳去，怎麼對黃國昌有利就跳來跳去」。

韓國瑜則說，「柯總召我沒有跳，我絕對公正，現在就是以黨團為主，洪孟楷二次發言，黃國昌二次發言，放棄發言的話，就可以跳過他，你等等就要發言了 你不要急，現在是以黨團為主」。

柯建銘說，所以第一輪按照順序，第二輪就可以直接插嘴了是嗎？韓國瑜回，不是這個意思，是以黨團為主，如果黨團放棄的話，就可以…，話還沒說完，柯建銘就說，「沒有人放棄啊」，韓再回，「以前有這樣放棄的經驗」，雙方還沒講完，莊瑞雄在一旁聽了很不爽表示，「院長，這是你跟我的事情，本來輪到我耶！」韓國瑜，那是因為國民黨團要發言，莊轟「你都在給我裝孝維！話都亂講，你說下一個輪到我，你當我是什麼？」韓國瑜說，「你聽我說明好嗎」？莊瑞雄轟，你都看你的立場而已。

此話讓韓國瑜很不滿回應，「什麼叫都我的立場，我在主持會議，我當然要公平」，莊瑞雄說，「你不是說輪到我？」韓說，但是現在有黨團要發言當然要黨團先；莊轟，「你在靠腰勒！你裝我不知道！我不吃你這一套啦！」

韓大驚說，「你在說什麼啊！」，莊再回，「你在耍什麼啊！」韓國瑜無奈說，「請你等一下，有什麼錯誤嗎？你吼什麼吼？」，講到最後，莊瑞雄更不滿拍桌說，「我也可以挑戰你啊！你什麼態度啊！我挑戰你剛好而已！剛剛就說要輪到我！」，韓說，「你拍什麼桌子！我知道為什麼你血壓高，你太不講道理了，不要戴帽子」；莊再嗆，「你不要耍院長權威」，韓回，「我耍什麼權威了，天地良心，你現在是在雞蛋裡挑鋼筋，不是挑骨頭了」，語畢後，韓國瑜直接起身離席，協商只能先暫停。
 

ET快訊
快訊／3屍命案改判免死　男大生割腹血濺台中高分院
800多員工還在上班！陸科技大廠宣布破產　老闆留紙條逃了
新冠又來！網哀號：更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」
快訊／國會改革覆議案　表決日期達共識！
快訊／困近8小時！第3具遺體移出　已嚴重碳化
快訊／綠衫軍打崩獨行俠！　NBA總冠軍3:0聽牌
快訊／協商氣氛火爆！　黃國昌4度飆嗆柯建銘
申請入學大缺額！「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　北市府：持正面態度看待

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽　維持「雙城好兩岸好」盼推實質交流

內政部挹注260億　推動7大措施精進消防救災安全、修法納職安專章

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

LIVE／各縣市優先編列消防裝備預算　行政院通過消防法增職安專章

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

王義川開名車紅燈左轉影片曝光！　徐巧芯酸：義川天兵是你嗎？

覆議案立院19、20日邀卓榮泰備詢　行政院：尊重配合立法院安排

陸釋善意「雙城先遣團」層級提升　北市府：持正面態度看待

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

蔣萬安與鍾曉敏見30分鐘氣氛融洽　維持「雙城好兩岸好」盼推實質交流

內政部挹注260億　推動7大措施精進消防救災安全、修法納職安專章

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

LIVE／各縣市優先編列消防裝備預算　行政院通過消防法增職安專章

世新學生賦予數據商業價值　AI數據分析師競賽結果出爐

胡歌炫風訪台　行政院：歡迎兩岸有序健康交流

獨／內部畫面曝！土城大火奪3命　牆面焦黑斑駁露紅磚

中橫錐麓路段坍方搶通！今中午警戒管制放行　恢復3時段通車

土城3死！女友哽咽曝與男友：火災當下還在通話…與姊心碎相擁痛哭

Jennie同款草編Gazelle鞋台灣將開賣！露長腿為陳冠希帶貨超驚喜

路易莎擬明年申請上市櫃　年底陸續插旗埃及、美國

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

快訊／彰化148縣道小貨車自撞分隔島側翻！貨物散落一地

台南武玄壇再發聲明「惡意攻擊將提告」　這次有律師署名用印　

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　超尬⋯遇警喊不要動

政治熱門新聞

發言被跳過莊瑞雄拍桌罵「耍權威」　韓國瑜怒離席：你雞蛋裡挑鋼筋

女檢察官疑幫詐團律師男友　法務部要查了

蔣萬安今見鍾曉敏　2因素決定龔正來不來

不滿柯建銘插話！　黃國昌4度飆嗆「現在是可以插嘴嗎？」

快訊／國會改革覆議案達共識！　19、20日卓榮泰備詢、21日記名投票

徐巧芯控吳彥宏是賴親信　總統府回應

傅崐萁登日媒嗆賴清德別挑釁中國　「為何台灣要對抗大很多的強權？」

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

胡歌被禁說「繁花」？陸委會：空穴來風

質詢脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免　高金素梅：我正面迎戰

幕後／陸釋善意！「雙城先遣團」層級提升

蔡賴互信危機再起？　黃揚明爆：柯建銘突刪蔡英文對黨內叮嚀

外媒「藍通過新法使台灣成國際不可信任夥伴」

嗆黃國昌釋字585不敢講全文　律師：國會改革法明顯違憲

更多熱門

相關新聞

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

立法院三讀通過國會改革法案後，行政院6日向總統提交覆議書，總統賴清德於昨日上午核可覆議案後，昨天下午5點30分將公文送抵立法院，立法院覆議大戰進入15天倒數計時。國民黨團總召傅崐萁今（12日）表示，今日中午程序委員會中，會討論將週五的院會把報告事項增列，並且來交付全院委員會；昨天下班前黨團也已經請立法院長韓國瑜召開黨團協商，協商中會要求行政院長卓榮泰下週到院會進行說明並備詢。

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定

雲林首辦國慶焰火　炮陣地拍板確定

韓國瑜自爆端午最想做「這件事」　破2萬網友喊：為國為民辛苦了

韓國瑜自爆端午最想做「這件事」　破2萬網友喊：為國為民辛苦了

驚喜參戰龍舟賽！韓國瑜金句連發

驚喜參戰龍舟賽！韓國瑜金句連發

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

高金素梅嗆「賴清德像希特勒」　林俊憲反擊：納粹是從國會擴權開始

關鍵字：

朝野協商莊瑞雄韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」：還有一具遺體在7F

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面