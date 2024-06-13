發言被跳過莊瑞雄拍桌罵「耍權威」　韓國瑜怒離席：你雞蛋裡挑鋼筋

記者崔至雲／台北報導

行政院針對立法院通過的國會職權修法提出覆議案，今（13日）上午立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商覆議案表決日期。但三黨團針對誰先發言就引爆口角，民進黨書記長莊瑞雄不滿韓國瑜已裁示他發言卻又跳過他，直接拍桌對韓喊「你耍什麼權威！我挑戰你也是剛好而已啦！」，此舉讓韓國瑜不滿回，「我耍什麼權威了？你拍什麼桌子？」、「我現在知道為什麼你血壓高了，你太不講道理了！」韓更怒回莊是在雞蛋裡挑鋼筋。

▲朝野協商爆口角！莊瑞雄拍桌嗆韓國瑜 。（圖／翻攝國會頻道）



今天黨團協商時韓國瑜定調發言以黨團為主，韓原本點名莊瑞雄發言，但經民眾黨總召黃國昌提醒，「剛剛不是講過，三個黨團大家輪，如果是按照這個規則就按照這個規則走」，因此韓國瑜便轉而裁示請國民黨書記長洪孟楷發言，不過此舉讓柯建銘不爽說，「你怎麼這樣跳來跳去，怎麼對黃國昌有利就跳來跳去」。

韓國瑜則說，「柯總召我沒有跳，我絕對公正，現在就是以黨團為主，洪孟楷二次發言，黃國昌二次發言，放棄發言的話，就可以跳過他，你等等就要發言了 你不要急，現在是以黨團為主」。

柯建銘說，所以第一輪按照順序，第二輪就可以直接插嘴了是嗎？韓國瑜回，不是這個意思，是以黨團為主，如果黨團放棄的話，就可以…，話還沒說完，柯建銘就說，「沒有人放棄啊」，韓再回，「以前有這樣放棄的經驗」，雙方還沒講完，莊瑞雄在一旁聽了很不爽表示，「院長，這是你跟我的事情，本來輪到我耶！」韓國瑜，那是因為國民黨團要發言，莊轟「你都在給我裝孝維！話都亂講，你說下一個輪到我，你當我是什麼？」韓國瑜說，「你聽我說明好嗎」？莊瑞雄轟，你都看你的立場而已。

此話讓韓國瑜很不滿回應，「什麼叫都我的立場，我在主持會議，我當然要公平」，莊瑞雄說，「你不是說輪到我？」韓說，但是現在有黨團要發言當然要黨團先；莊轟，「你在靠腰勒！你裝我不知道！我不吃你這一套啦！」

韓大驚說，「你在說什麼啊！」，莊再回，「你在耍什麼啊！」韓國瑜無奈說，「請你等一下，有什麼錯誤嗎？你吼什麼吼？」，講到最後，莊瑞雄更不滿拍桌說，「我也可以挑戰你啊！你什麼態度啊！我挑戰你剛好而已！剛剛就說要輪到我！」，韓說，「你拍什麼桌子！我知道為什麼你血壓高，你太不講道理了，不要戴帽子」；莊再嗆，「你不要耍院長權威」，韓回，「我耍什麼權威了，天地良心，你現在是在雞蛋裡挑鋼筋，不是挑骨頭了」，語畢後，韓國瑜直接起身離席，協商只能先暫停。

