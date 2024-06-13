綠黨團滿意覆議案協商結論　喊話國民黨「你的藍鳥飛得起來嗎？」

▲民進黨團朝野協商後聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對國會改革覆議案，立法院長韓國瑜13日召集朝野協商，最後確定6月19日、20日召開全院委員會，民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，民進黨團提出加開全院委員會，反對全院委員會當天投票，最後院長韓國瑜也接受。他也強調，人民最大，當民意反撲時，國民黨自己要思考，你的藍鳥飛得起來嗎？幹事長吳思瑤也說，黨團滿意也接受協商結果，爭取到2天全院委員會，會透過這樣的機會擴大與社會對話。

針對剛才朝野協商，柯建銘表示，透過直播大家都很清楚，傅崐萁還說卓榮泰沒看過法條，但行政院七大點都寫得很清楚，包含學者一同論述，政院提出覆議案也不是第一次，傅崐萁開頭就說這是國會自主、完全沒有違憲，代表傅崐萁完全視憲法於無物，何其可悲。

柯建銘指出，剛剛協商經過劇烈爭吵，自己和莊瑞雄據理力爭，國民黨和黃國昌把不同意見的爭辯解釋成人身攻擊，但朝野協商不是行禮如儀，如果有不同意見要據理力爭、這不是一言堂，只有傅崐萁罵我要到瘋人院才是人身攻擊，這兩黨毫無民主素養，可以走入歷史焚化爐。

柯建銘補充，剛剛講的很清楚，覆議案就是有憲政爭議，大家要時間好好冷靜想想，過去都是經過10幾天才表決，並跟社會溝通、了解，各黨也正要辦說明會說服民眾，看誰成功就尊重大法官釋憲，這是台灣民主可貴之處，民進黨團提出加開全院委員會，反對全院委員會當天投票，最後韓國瑜也接受。

柯建銘強調，民主在台灣已經生根，人民最大，當民意反撲時，國民黨自己要思考，你的藍鳥飛得起來嗎？

吳思瑤表示，大家可以透過直播看到，藍白國會擴權法案過程緊密綁在一起，今天朝野協商藍白再次堅定綁在一起，要讓覆議案表決快速進行，民進黨團一再表達覆議案目的，讓這個擴權惡法有再次審視機會，促進民主討論跟公共對話，社群上現在有一句話：既然國會不討論就讓社會討論。

吳思瑤強調，這是珍貴民主補課機會，應該透過覆議案行使，讓全民跟立法院重行審視窒礙難行跟違憲內容，並做出調整。

吳思瑤指出，歷次關乎重大議案的覆議案行使，包含財劃法、319真調會違憲條例都經過10多天討論才表決，藍白則擺明要快轉，再次上演沒收委員會跟協商，經過努力爭取，最終獲得朝野協商結論是滿意也可以接受，至少黨團爭取兩天全院委員會加開，透過立委詢答跟行政院對話，從今天開始到21日表決前，會擴大各種對話形式，包含立院討論跟社會對話，這是深化台灣民主的一次機會。