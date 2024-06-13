申請入學缺額排行「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺667人最多

▲今年申請入學缺額人數最多前三名，都是北部傳統私校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度「大學申請入學招生」今（13日）上午9時公告。受到少子化衝擊，今年缺額高達1萬1671個，寫下近7年次高，包括台大、成大、清大、政大等知名頂大缺額都超過100個。而缺額人數最多的前3名都是北部老牌私校，包括銘傳大學667個、文化大學缺額591個、淡江大學513個。此外，包括國立嘉義大學缺額達323個，國立東華大學缺額318個。

大學申請入學招生今天上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果。根據甄選會資料，113學年度獲分發人數4萬1133人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年增加2180人，且113學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為52.61％，較去年51.18％增加1.43個百分點。

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而包括台大等頂大都出現缺額，且超過100個。私校部分，根據甄選會資料，今年154所參與申請入學分發的大專校院，缺額前三名都是老牌私校，包括銘傳大學667個、文化大學缺額591個、淡江大學513個，另外包括義守大學缺額也有434個、輔大416個，大葉大學369個、東吳大學364個、真理大學340個、東海大學328個。

甄選會指出，今年整體缺額比去年少4450個，主要是各大學寄存名額到教育部，導致整體招生名額比去年減少2357個，所以一些私校的招生缺額大都比去年少，而從缺額狀況看來，不是以理工科系為主的大學，招生受到挑戰的確是比較大一點。

特別的是，今年不少國立大學缺額偏高，像是國立嘉義大學缺額也達到323個，國立東華大學缺額為318個，另外政大也有298個。

甄選會表示，東華大學今年缺額的確比去年多，推測是和今年的花蓮大地震有關，而嘉義大學屬於個別狀況。