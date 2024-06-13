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快訊／申請入學缺額1.1萬人「7年來次高」　頂大缺額也破百

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲申請入學分發結果今天公布，今年缺額超過1.1萬人，為7年來次高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度「大學申請入學招生」，今（13日）上午9時公告在大學甄選入學委員會網站。甄選會表示，今年分發率為52.61％，較112學年度51.18％增加1.43個百分點，而缺額則高達1萬1671個，比去年減少4450個，但仍是7年來次高，而包括多所頂大缺額也都破百，例如台大178個、成大230個，但台大資訊管理系則是增額2名。

根據甄選會資料，113學年大學申請入學管道共有66校參與招生，申請入學招生名額5萬1499個（含願景組45個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年5萬3856個，減少2357個，另今年共7萬8187人報名參加，比去年增加2075人，每人可報名6校系，各大學校系已在日前公告錄取（含正、備取生）結果。

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根據甄選會公布資料，113學年度報名分發率為52.61％，較112學年度51.18％增加1.43個百分點，113學年度招生名額使用率為77.34％，也比112學年度70.07％增加7.27個百分點。再從考生填報志願序獲分發的情形，113學年度以第一志願序獲分發有3萬8234人，比率為92.95%。

不過，113學年度分發後的招生缺額共有1萬1671個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年減少4450個，但仍創下7年來次高。包括頂大缺額也都破百，例如台大178個、成大230個、清大126個。

甄選會分析，今年招生缺額總數減少，主要是各大學招生名額減少、報名人數增加，還有考生就讀意願也較高，完成志願序登記人數比去年增加2620人。

甄選會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加113學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定，從今天起到16日，每日上午9時至下午9時止，在甄選會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者，一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。

此外，甄選會表示，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應在其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消招生分發校系錄取資格。統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響這次招生獲分發錄取資格。

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