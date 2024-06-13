申請台大醫學系「不採計英文」改看社會！校方曝原因　115學年上路

▲台大醫學系從115學年起，申請入學及繁星推薦採計科目，將以社會科取代英文。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為了讓未來從事醫療的優秀學生具備人文關懷精神，台大今（13日）宣布，台大醫學系現有申請入學及繁星推薦管道，將原先採計英文取消，改採計社會科，分科測驗則取消英文頂標檢定標準，維持國文頂標檢定標準。上述規定預計從115學年起採用，也就是目前高一生適用。

台大註冊組主任李宏森表示，台大醫學院醫學系日前召開112學年度第3次招生委員會，會中決議通過，從115學年起，原採計學測「國文、英文、數A、自然」，將改為採用「國文、數A、自然、社會」，也就是將社會取代英文；分科測驗採計科目則維持「數甲、物理、化學、生物」，但檢定標準原設定國文與英文頂標，決議將取消英文頂標，僅維持採用國文頂標檢定標準，目前就讀高一學生適用。

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至於為何取消英文、改以社會科代替，李宏森指出，能進入台大的學生，英文能力都不差，進入台大後還有必修大一英文及進階英文，相信可具備基本英文能力，但因應未來 AI、元宇宙、各種傳播科技及創新想法需要，學生必須注重社會人文素養及社會科學面向的思考，再加上醫學系既有的雙主修、輔系、學分學程等跨領域需求，故將採計英文考科改為採計社會考科。

此外，李宏森表示，目前包括輔大、中國醫藥、馬偕醫學院的醫學系，都採計社會科，加上社會科是高一、二學生必修，學生在校時間可錯開，故不會影響學生。至於牙醫部分，目前沒聽說要更改，學校也尊重各系決定，且教育部也認為這樣改變沒有問題。