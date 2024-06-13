台大申請入學缺額178人！工管系最多　醫科公費生「破天荒缺3人」

▲台大申請入學今年也出現178名缺額，醫學系公費生3個缺額更創下歷年新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度「大學申請入學招生」今（13日）公告。台大今年缺額為178個，和過去2年相同，主要缺額為工管系企業管理組12人、化工系與社工系也各有11人，另有台大資管系增額錄取2人。特別的是，今年台大醫學系公費生缺額3名，寫下歷年新高，台大分析，主因是備取僅1人，加上學生可能選擇他校自費生，才有3個缺額。

大學申請入學今天上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果。今年分發率為52.61％，較112學年度51.18％增加1.43個百分點，而缺額則高達1萬1671個，比去年減少4450個，但仍是7年來次高。

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今年包括台大等頂尖大學，都出現缺額。其中台大招生名額為1793個，共1萬6372人次報名，1617人獲得分發，缺額為178個，和過去兩年相同，今年缺額最多為，工管系企業管理組12人、化工系與社工系也有11人，另外在希望組辛組（醫牙）也有一個缺額，台大資管系增額錄取2人。

李宏森說明，過去通過一階的考生，大都維持8成報名二階，但今年下滑到剩下75%上下，加上學生可選填6個志願，導致出現「網內互打」，考生同時錄取台大校內多個科系，最後有所取捨而導致出現缺額。

特別的是，今年台大醫學系公費生缺額3名，寫下歷年新高。台大註冊組主任李宏森表示，醫學系公費生共有27人通過一階，14人繳費報名，原本要招收12人，備取一名，但因為每名考生可填6個志願，最終僅錄取9人，出現3個缺額，推測是選擇其他學校的醫學系自費生。