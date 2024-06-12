屏東縣長治鄉長補選　陳琮賀+吳亮慶+邱佳娟3人登記參選

▲陳琮賀登記參選長治鄉長 。（圖／翻拍陳琮賀臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉長補選，今(12) 日辦理登記，有無黨籍陳琮賀、前縣議員吳亮慶及民進黨提名的邱佳娟3人完成登記作業。

屏東縣長治鄉長古佳川因案判刑請辭，7月27日將進行補選，今起到14日開始登記，第一位登記的是陳琮賀表示，他在網路上曾表示要參選，9點準時抵達現場無黨籍身份完成登記，並以愉快心情清白參選，打出光榮選戰，心懷長治地方情懷。

▲吳亮慶 ▼邱佳娟。(民眾提供)

吳亮慶隨後也發表參選聲明，「亮慶對於生我、育我的番仔寮的一草一木，知之甚深；長大後從政，對於長治家鄉大大小小的公共事務，更是身體力行、深刻關心；如今，長治鄉長要補選，為了長治鄉的建設不能空轉，為了長治鄉親的尊嚴不能被踐踏，亮慶決定投入補選，將餘生奉獻給我最摰愛的長治鄉。

吳亮慶表示，自己當過6屆的縣議員，回顧擔任民意代表期間，凡是對長治有利、正確的事，都會義無反顧，勇敢往前，舉凡對抗全國最大養豬場-大統畜牧的廢水排放，至停止排放廢水；中央廣播電台長治分台發出強烈電波，危害鄉民健康，至電台遷移；長期契而不捨爭取屏25縣道番仔寮至高朗段的拓寬，讓繁華小型工業區的發展、交通便利；乃至長治交流道每逢大雨危害用路人的安危，亮慶也與在地立法委員合力促成排水溝的改善，讓長治交流道不再逢水必淹。

吳亮慶表示，自己有6屆縣議員深厚的基礎，對於爭取預算、建設地方，亮慶十分在行，未來，亮慶將延續這幾年優良的鄉政，善用長治優良的地理交通條件，結合農業生物科技園區，爭取增加就業機會，讓年輕人能留鄉工作，開創更好的居住環境。鄉政不能空轉，建設不能停滯，福利更不能等待，亮慶有經驗、有能力、重情義、用心實做，未來，將把生命投入鄉政，創造長治鄉更美好的未來！」。

邱佳娟則提出「移居長治、長治宜居」的十大政見參選，強調為了讓未來的長治更好，不再被汙濁的政治遮蔽，她一定全力以赴！並公布「移居長治、長治宜居」的十大政見願景，包括：一、爭取長治特色共融公園。二、爭取U-BIKE設站。三、公墓轉變滯洪池後花園。四、辦理大型親子、藝文活動。五、升級圖書館閱讀品質，規劃主題講座。六、結合學校資源，關懷弱勢家庭和獨居住戶，辦理愛心物資發放。七、活化國道下空間舉辦特色市集。八、設立繁華活動中心。九，加速提升自來水普及率。十、爭取各村自來水工程。

她說，「長治有是非，政治有黑白」，希望大家思考，為什麼鄉長任期不到一半兩年後又要重新投票？是誰又跟誰站在一起了？長治不要治平要和平。

她喊話，青年參政的選擇就像有機農業，大家心裡明白這個比較健康比較好，卻還在猶豫要不要買單，如果每個人都能勇敢一點點，長治就會是全新的局面。「移居長治、長治宜居」兩年拚四年的願景，需要大家團結的支持，也相信長治的鄉親朋友會做出最明智的選擇，讓最優秀的候選人繼續帶領長治，注入新能量。