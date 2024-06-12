　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣長治鄉長補選　陳琮賀+吳亮慶+邱佳娟3人登記參選

▲陳琮賀登記參選長治鄉長 。（圖／翻拍陳琮賀臉書）

▲陳琮賀登記參選長治鄉長 。（圖／翻拍陳琮賀臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉長補選，今(12) 日辦理登記，有無黨籍陳琮賀、前縣議員吳亮慶及民進黨提名的邱佳娟3人完成登記作業。

屏東縣長治鄉長古佳川因案判刑請辭，7月27日將進行補選，今起到14日開始登記，第一位登記的是陳琮賀表示，他在網路上曾表示要參選，9點準時抵達現場無黨籍身份完成登記，並以愉快心情清白參選，打出光榮選戰，心懷長治地方情懷。

▲吳亮慶完成鄉長登記 。（圖／民眾提供）

▲吳亮慶 ▼邱佳娟。(民眾提供)

吳亮慶隨後也發表參選聲明，「亮慶對於生我、育我的番仔寮的一草一木，知之甚深；長大後從政，對於長治家鄉大大小小的公共事務，更是身體力行、深刻關心；如今，長治鄉長要補選，為了長治鄉的建設不能空轉，為了長治鄉親的尊嚴不能被踐踏，亮慶決定投入補選，將餘生奉獻給我最摰愛的長治鄉。

吳亮慶表示，自己當過6屆的縣議員，回顧擔任民意代表期間，凡是對長治有利、正確的事，都會義無反顧，勇敢往前，舉凡對抗全國最大養豬場-大統畜牧的廢水排放，至停止排放廢水；中央廣播電台長治分台發出強烈電波，危害鄉民健康，至電台遷移；長期契而不捨爭取屏25縣道番仔寮至高朗段的拓寬，讓繁華小型工業區的發展、交通便利；乃至長治交流道每逢大雨危害用路人的安危，亮慶也與在地立法委員合力促成排水溝的改善，讓長治交流道不再逢水必淹。

吳亮慶表示，自己有6屆縣議員深厚的基礎，對於爭取預算、建設地方，亮慶十分在行，未來，亮慶將延續這幾年優良的鄉政，善用長治優良的地理交通條件，結合農業生物科技園區，爭取增加就業機會，讓年輕人能留鄉工作，開創更好的居住環境。鄉政不能空轉，建設不能停滯，福利更不能等待，亮慶有經驗、有能力、重情義、用心實做，未來，將把生命投入鄉政，創造長治鄉更美好的未來！」。

▲吳亮慶完成鄉長登記 。（圖／民眾提供）

邱佳娟則提出「移居長治、長治宜居」的十大政見參選，強調為了讓未來的長治更好，不再被汙濁的政治遮蔽，她一定全力以赴！並公布「移居長治、長治宜居」的十大政見願景，包括：一、爭取長治特色共融公園。二、爭取U-BIKE設站。三、公墓轉變滯洪池後花園。四、辦理大型親子、藝文活動。五、升級圖書館閱讀品質，規劃主題講座。六、結合學校資源，關懷弱勢家庭和獨居住戶，辦理愛心物資發放。七、活化國道下空間舉辦特色市集。八、設立繁華活動中心。九，加速提升自來水普及率。十、爭取各村自來水工程。

她說，「長治有是非，政治有黑白」，希望大家思考，為什麼鄉長任期不到一半兩年後又要重新投票？是誰又跟誰站在一起了？長治不要治平要和平。

她喊話，青年參政的選擇就像有機農業，大家心裡明白這個比較健康比較好，卻還在猶豫要不要買單，如果每個人都能勇敢一點點，長治就會是全新的局面。「移居長治、長治宜居」兩年拚四年的願景，需要大家團結的支持，也相信長治的鄉親朋友會做出最明智的選擇，讓最優秀的候選人繼續帶領長治，注入新能量。

ET快訊
幻象2000墜海　軍方停止打撈：已無訊號源
桑拿房待5小時　泰女「活活烤死」皮肉分離
你有領到嗎　最新實質總薪資平均「63,482元」
潮州副站長起底年薪「7位數」　台鐵曝實際薪資
網紅廚師與2女陳屍旅館　曾出書教做菜
良心店家！　宣布即起「加蛋不加價」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

全國金級認證環保旅館32家　嘉義市新悦花園酒店入選

樂器分公母！　草屯國中學生赴暨大甘美朗樂團大開眼界

嘉義市警察節表揚大會　黃敏惠表揚傑出員警

勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場　找回快樂生活

屏東縣長治鄉長補選　陳琮賀+吳亮慶+邱佳娟3人登記參選

大陸公司散播「設置導彈基地簡訊」　蘇治芬怒：這是內神通外鬼

南警慶祝2024年警察節　143名績優人員接受表揚

水質感測科技執法發威　 雲林環保局查獲食品廠非法排污

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

全國金級認證環保旅館32家　嘉義市新悦花園酒店入選

樂器分公母！　草屯國中學生赴暨大甘美朗樂團大開眼界

嘉義市警察節表揚大會　黃敏惠表揚傑出員警

勞動部台南就業中心助高齡阿伯回歸職場　找回快樂生活

屏東縣長治鄉長補選　陳琮賀+吳亮慶+邱佳娟3人登記參選

大陸公司散播「設置導彈基地簡訊」　蘇治芬怒：這是內神通外鬼

南警慶祝2024年警察節　143名績優人員接受表揚

水質感測科技執法發威　 雲林環保局查獲食品廠非法排污

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

一殯改建陽宅能買嗎？命理師揭轉化3招：挖到這東西立刻辦法會

水上警分局歡慶警察節　分局長帶頭捐血做公益

陸快艇闖淡水河　總統府：國安團隊均有掌握

市府將投入2.5億翻修桃園巨蛋　張善政：盼提升觀賽經驗

加拿大代表證實：今年將有更多軍艦通過台海

生前超疼妹妹！靈性黑狗角妹因病去世　靈堂留「狗腳印」媽媽潰堤

宜蘭太平山暑假早上4點開園！7個看日出必去景點　交通管制一次看

高雄移民署宣導移民法新制　婚姻家庭團聚權5利多　

黑熊學院賣第五縱隊識別課 　名嘴酸沈伯洋：假議題還要開課？

橘貓將大便拉在窩裡　竟被臭到乾嘔4次XD

地方熱門新聞

關公娶聖母劇情神展開！竟非天后宮分靈

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到　信眾爭睹

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

地震後宜蘭旅宿重創　業者喊話中央補助

桃園與新北兩市　里鄰長活動費114年起調升

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

國民黨「財劃法」修正版要過關　鍾東錦：作夢

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」

老婦克服帕金森氏症困境　再生醫療助力

屏東監理站+東港警聯合稽查　告發58件

砂石車剎車失靈過彎猛撞護欄致車身車輪分離

「有效使用泡沫原液滅火」教育訓練強化救災效率

快訊／台南市佳里區內里蚶寮民宅火警

更多熱門

相關新聞

張振亮遞補屏東縣2選區議員　今宣示就職

張振亮遞補屏東縣2選區議員　今宣示就職

屏東縣議會依中央選舉委員會公告第20屆第2選舉區遞補當選人名單，於今（10）日上午10時舉行遞補議員張振亮宣誓就職典禮，典禮由周議長典論主持，臺灣屏東地方法院李院長昭彥監誓，並邀請其他現任議員及屏東縣政府觀禮，場面莊嚴隆重。

表妹幫買票　屏東縣議員吳亮慶當選無效定讞

表妹幫買票　屏東縣議員吳亮慶當選無效定讞

拒投「孟安黨」！吳亮慶嗆：開除黨籍沒意見

拒投「孟安黨」！吳亮慶嗆：開除黨籍沒意見

屏縣議長選舉　民進黨籍議員吳亮慶槓縣黨部

屏縣議長選舉　民進黨籍議員吳亮慶槓縣黨部

不滿民進黨議長未提名　綠議員揚言拆掉黨部招牌

不滿民進黨議長未提名　綠議員揚言拆掉黨部招牌

關鍵字：

長治鄉長補選陳琮賀吳亮慶邱佳娟

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

蔡尚樺火大回應！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面