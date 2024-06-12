新加坡門將神勇撲救保送大陸男足　球迷越洋掃碼送錢引本尊回應

▲40歲的新加坡門將桑尼（圖右）意外成為大陸男足晉級下一輪的「功臣」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足昨（11）晚雖敗給南韓，卻因同組的泰國未能以3球以上的勝利擊敗新加坡而順利晉級下一輪。守住3球差距的40歲新加坡門將桑尼在比賽中11次成功撲救，反而成為大陸球迷心目中的「晉級英雄」。賽後，不少球迷在網路上串連，找到桑尼投資的椰漿飯店鋪，跨海對著店內的付款碼掃碼付錢，新加坡旅遊局微博也被留言灌爆，「謝謝你！新加坡！」

▲桑尼和家人一同開設的椰漿飯攤位。（圖／翻攝紅星新聞）

《每日經濟新聞》報導，世界杯預選賽中，泰國隊3比1戰勝新加坡隊，國足（大陸男足國家隊）客場0:1不敵韓國隊。最終，國足與泰國在雙方積分、淨勝球數、進球數均一模一樣的情況下，國足憑借雙方交手戰績的優勢，力壓泰國隊獲得小組第二名，成功晉級十八強賽。

這場新加坡不敵泰國隊的比賽中，桑尼化身「拼命三郎」，多次神勇撲救化解泰國隊攻勢。賽後，有許多大陸球迷在網路上串連對桑尼表示謝意，還有人貼出桑尼在新加坡和家人合資經營的椰漿飯攤位地址，呼籲球迷們有機會去光顧，甚至有球迷貼出店面付款碼，讓不少球迷掃碼付錢「雲用餐」。

▲大陸球迷線上付款給桑尼投資的椰漿飯店，感謝他助力國足晉級。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，桑尼被譽為新加坡歷史上最偉大的門將，不過，他平時仍要靠經營副業維持生計，因此，桑尼在2021年與家人一同開設一間賣椰漿飯的攤位，在美食網站「sethlui」上還有他在攤位親自下廚的照片。

得知自己受到大陸球迷的「愛戴及支持」，桑尼也在賽後用英文錄下「謝謝，中國！」的影片，一旁的隊友還稱，「他救了中國（男足國家隊）。」