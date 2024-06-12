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大陸 大陸焦點 特派現場

港首位入選大陸預備航天員傳為女警總督察　120人投入遴選被挑中

▲傳出入選大陸第四批預備航天員的香港載荷專家黎家盈。（圖／翻攝微博）

▲傳出入選大陸第四批預備航天員的香港載荷專家黎家盈。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸載人航天工程辦公室昨（11）日公佈第四批預備航天員（太空人，下同）名單，共有10人入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家（香港、澳門各1人），通過選拔後，他們將進入大陸航天員科研訓練中心接受全系統訓練，成為未來登上太空的儲備人才。消息公開後，外界好奇香港首名入選的航天員究竟是誰？沉澱一日後，「她」的身份也隨之曝光。

▲香港特首李家超會見通過預備航天員初選的候選者。（圖／香港政府網）

▲香港特首李家超會見通過預備航天員初選的候選者。（圖／香港政府網）

《澎湃新聞》報導，港媒傳言，香港共有120人報名參加選拔，約40人入圍初選，十多人進入複選。最終入選的香港載荷專家是警隊女總督察黎家盈，她擁有博士學位，專長在資訊科技及電腦範圍，有3名子女，後續會到內地受訓。

據了解，香港對投入載荷專家選拔的參與者身份及背景十分保密，香港特首李家超2023年6月在禮賓府替他們餞行時，港府刊出的照片也只有參與者的背面，其中，出現不少女性身影。李家超透露，「有十多位分別來自政府部門、醫院管理局、大學及其他機構和企業的香港候選人通過了載荷專家選拔初選。」

公開資訊顯示，黎家盈是香港警隊的女總督察，擁有博士學位，專長在於資訊科技及電腦相關領域。據香港大學論文資訊顯示，一名與黎家盈同名同姓的博士生曾於2011年發表博士論文，研究主子分享軟體BitTorrent（BT）、盜版運作及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網犯罪。

至於這名入選預備航天員的人選是否就是黎家盈？香港創科局長孫東表示，衷心祝賀那位載荷專家，港府會提供一切協助，幫助其完成培訓及未來航班工作，「大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，依慣例內地通常只會公布人數，不會公布相關人士的資料，會繼續與中央保持溝通，有消息會進一步公佈。」

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