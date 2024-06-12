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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸5月CPI年增0.3%　PPI年減1.4%「連20個月負增長」

▲大陸民眾在超市內採購民生必需品。（圖／CFP）

▲大陸民眾在超市內採購民生必需品。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局12日公布數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，略低於市場估的0.4%，但連續4個月正增長。5月生產者物價指數（PPI）年降1.4%，降幅比上月年跌2.5%明顯收窄1.1個百分點，略高於市場估下滑1.5%，自2022年10月以來連續20個月年比出現負增長，月漲0.2%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，5月份，消費市場運行總體平穩，大陸CPI月增季節性下降，年增漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI比去年同期上漲0.6%，繼續保持溫和上漲。另外，受部分國際大宗商品價格上行及境內工業品市場供需關係改善等因素影響，PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。

據《中新經緯》報導，對於下階段物價走勢，機構認為，仍將溫和回升。

華泰證券宏觀報告分析，第2季CPI將延續溫和回升態勢，一方面，在疫情期間產能出清較為劇烈的服務業隨著需求「正常化」價格水準呈現溫和回升。另一方面，市場能繁母豬去化呈現加速跡象，豬肉價格或受供給影響與上季相比溫和回升，對CPI形成正向拉動。

銀河證券宏觀團隊預計第2季CPI年增0.4%，全年預計在0.4%左右運行。

大陸國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華5月17日表示，下階段，隨著天氣轉暖，供應增加，食品價格仍然將處於季節性低位。工業消費品在以舊換新政策影響下，消費需求將回升，價格總體將穩中略升。服務價格則在服務需求逐步恢復推動下將繼續回升。所以，綜合這幾個因素判斷，下階段CPI將低位溫和回升。

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