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大陸 大陸焦點 特派現場

ECFA部分產品中止關稅減讓　國台辦批賴用WTO包裝台獨：此路不通

▲▼ 國台辦新聞發言人陳斌華0612。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸5月31日宣佈，進一步中止《海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）》134個產品關稅減讓，引起兩岸輿論關注。對於陸委會稱此行為「不符合WTO及ECFA規範」，大陸國台辦發言人陳斌華表示，ECFA是兩岸在「九二共識」政治基礎上簽署實施，賴清德當局企圖通過WTO機制來商談解決，「目的是將台灣問題國際化，包藏的是台獨禍心。我們的態度很明確，此路不通。」

▲▼宋濤,林伯豐,三三會 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣三三會前往大參訪，與國台辦主任宋濤會談。（圖／記者蔡儀潔攝）

陳斌華表示，世界貿易組織（WTO）的基本原則為非歧視原則，雙方簽署ECFA，推動兩岸貿易自由化，本應在兩岸貿易正常化的基礎上進行，「考慮到兩岸都是一家人，為使兩岸同胞特別是台灣同胞率先享受到ECFA利益，我們同意在台當局還限制大陸2000多種農工產品輸入的非正常、歧視狀況下，同時推進正常化、自由化進程，先實施早期收穫計劃，且考慮雙方的經濟條件，我們未要求在實施早期收穫計劃時，雙方早收產品在數量、貿易額等方面對等。」

陳斌華強調，「這樣的特殊安排，充分體現我們始終秉持和踐行兩岸一家親理念。如果一切本著世貿組織規則，怎麼可能有這項對台單方讓利的好協議？」

陳斌華指出，ECFA生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益，「截至2023年底，台灣企業享受了累計超過90億美元的關稅減免。事實早已證明，ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。如果民進黨當局真的認為ECFA沒有多大作用，他們為何一再表示希望大陸不要廢止ECFA？」

據了解，大陸宣佈將於15日起，對原產於台灣地區的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率。大陸國台辦主任宋濤強調，是民進黨煽動兩岸對立對抗，且對大陸出口的產品採取歧視性不公平的做法，才致使陸方宣布中止ECFA部分產品關稅減讓。

同時，此時在北京參訪的三三企業交流會（三三會）訪問團，也藉此機會向大陸高層表達希望能重啟ECFA優惠措施，台灣智輝農業生技股份公司執行長江智超透露，此行陸方表達希望ECFA優惠政策能重啟，返台後會在九二共識基礎下，促進兩岸商務合作更加繁榮。

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大陸ECFA關稅兩岸貿易國台辦陸委會WTO

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