國民黨辦上百場國會改革說明會　朱立倫預告談能源、反廢死議題

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院決定對立法院三讀通過的國會改革法案提覆議案，民進黨先喊出要在全台22縣市分兩階段開講，國民黨也隨即宣布將於15日起舉行國會改革說明會。國民黨主席朱立倫今（12日）於中常會上宣布，預計將舉辦上百場說明會，各縣市至少辦一場，立委也會分別就其選區與組織體系一起舉辦，除了國會改革，也會針對財劃法、能源及反廢死等議題說明。

朱立倫表示，國會改革台灣是第三波民主最重要的一步，目前已經完成了第一步，但是對於民進黨以及執政當局抗拒改革、反改革，不希望陽光照進國會，更不希望過去的種種弊案被揭露，這樣的態度，讓國人非常失望。

朱立倫指出，在這情況下，國民黨必須要讓民眾充分理解國會改革的重要性。不管總統到立法院來國情報告；立委有調查權、聽證權；各項的人事同意權透明化；藐視國會，不讓公務員去隱瞞、欺瞞國人，這些都是正常、現代化的國會應該要做的，國民黨應透過各地方說明會，讓民眾、黨員以及地方重要幹部都能充分認知、了解這些資訊。

朱立倫說，前段時間文傳會、KMT Studio召集人葛如鈞帶領的年輕團隊，在網路空戰上面花了很大的努力心血，國民黨也將在各地舉辦國會改革說明會，預計舉辦上百場。不只針對國會改革單一議題，還包括智庫以及黨團提出的「財政收支劃分法」，要讓民眾充分了解，地方爭取應有的建設跟預算，民進黨卻想要集權又集錢，不願意把這些重要的財政資源下放給地方。

針對能源議題，朱立倫指出，最近正夯的AI產業，未來需要更多的電，透過國會改革說明會，包含問政說明會，讓民眾知道，未來核電延役是國民黨重要推動的政策；民進黨為了反核的神主牌、意識形態，不顧台灣未來的產業的發展、國家的安全。反核，甚至讓大家缺電，都要很清楚的讓民眾知道。另外，80歲以上長者免巴氏量表、大法官會議正在討論的死刑存廢議題等，都要讓民眾清楚國民黨推動的重要政策與立場。

朱立倫強調，這幾項重要的議題，加上各立委針對各選區所做的努力，國民黨透過每一場的說明會，讓大家清楚國會改革的重要，以及爭取地方建設財劃法的決心，也希望百場以上的說明會能延伸到未來街頭的宣講。讓大家清楚的了解，國民黨永遠跟民眾站在一起的決心。