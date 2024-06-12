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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文曝光！柯文哲發信號召黨員傳正確資訊　批賴清德否定過去自己

▲▼民眾黨主席柯文哲《柯P揪時在》節目。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

行政院於6日提交《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》等修正案覆議理由書，總統賴清德11日核可，代表立院接下來15天內將展開表決戰，藍綠白三方再度展開攻防戰。民眾黨主席柯文哲12日向黨員發信，說明自己不認同賴清德核可覆議時指控「審議程序不符民主原則」，這些都是民進黨過去主張，怎麼執政後卻否定過去的自己？

柯文哲12日下午向民眾黨全體黨員發信，信中表示，2024年上半年即將過去，新國會第一會期即將休會，相信大家都有看到，台灣民眾黨8位委員在立法院兢兢業業推動各項法案，實踐在總統大選時的承諾，九大優先法案中，再生醫療法、國會改革皆已三讀通過。

柯文哲提及，本以為新國會有新氣象，卻看到立法院議場變成競技場，民進黨杯葛議事、攻擊議事人員，甚至抹黑、抹紅在野黨，讓朝野對立更加嚴重，「這不是我們想看到的立法院。」

柯文哲指出，過去立法院最為人詬病的，是立法院變立法局，放任行政權獨大，只能當橡皮圖章，更讓弊案封存於黑箱中，「我們期待國會能實質監督、有效制衡，落實真正的民主」。

柯文哲說，自己要告訴大家，國會改革在新國會成立後，經歷1場專報、3場公聽會及2次司法法制委員會的審查，民進黨卻提40次散會動議、召委在委員會消失3小時，利用拖延戰術逃避實質討論，現在卻反過頭來抹黑國會改革黑箱、程序不正義，實在讓人無法接受。

柯文哲強調，國會改革三讀通過後，行政院以7大理由提出覆議，皆是文宣式口號，提不出說服人民的理由，只好打口水戰，「我更不認同賴清德核可覆議時指控『審議程序不符民主原則』，這些法案都是民進黨過去的主張，怎麼執政後卻否定過去的自己？」

柯文哲喊話，面對接下來的覆議，民眾黨還是會把國會改革的理念說清楚，繼續堅持下去，希望黨員朋友發揮自身力量，幫忙把更多正確資訊、懶人包傳達出去，讓親朋好友知道，「台灣要升級，國會要改革；台灣要民主，國會要有力；改革反貪腐，堅持不放棄」。

▼民眾黨主席柯文哲向黨員發信談國會改革。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨主席柯文哲向黨員發信談國會改革。（圖／民眾黨提供）

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