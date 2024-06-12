詐騙零容忍！　賴清德喊話朝野：福國利民為優先

▲民進黨主席暨總統賴清德（左）出席中常會。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德今（12日）重申「詐騙零容忍」，他強調，打擊詐騙就是在保護國人的財產安全，所以是政府最優先的施政重點，也是社會大眾最關注的議題，期盼朝野黨團能以福國利民為優先。

據轉述，賴清德今天下午在中常會談及，立法院在上周開始審議由行政院所提案的「打詐新4法」，這是橫跨多個部會、4法連動的重大工程，他要重申政府對詐騙的態度一向是零容忍，打擊詐騙就是在保護國人的財產安全，所以是政府最優先的施政重點，也是社會大眾最關注的議題，期盼朝野黨團能以福國利民為優先，黨籍立委更要努力要讓行政院版的「打詐新4法」能夠在這個會期順利通過。

此外，賴清德談及，近期台灣水果外銷也傳來捷報，經過農業部、農民朋友、各地農會以及合作社多年的努力，透過冷鏈計畫推動設備升級，提升檢疫處理效能，成功將紅肉火龍果銷往日本。

賴清德說，台灣的水果，去年外銷數量，已經達到3萬4千多公噸、大約是新台幣19億元，其中有超過一半的水果都銷往日本，是最大的台灣水果外銷市場。台灣的農產品獲得世界各國的高度肯定，台灣要持續努力，降低對單一市場的依賴，帶領台灣的農業打世界盃，積極擴大新市場，推動農產品的「貿易多元化」。