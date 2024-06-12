台大再推預備課程　準大學生可自學微積分、物理與化學

▲台大再推預備課程NTU Pre-U，準大學生可學微積分、物理與化學。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大在去年暑假首次開啟數理預備課程試辦計畫。台大今（12日）表示，今年暑假再次推出預備課程，提供「微積分、普通物理、普通化學」等3門線上課程，讓準大學新鮮人自學，預計6月20日開放報名，低收及中低收入戶學生享有學分費補助。

暑假將屆，台大「大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U）」今年邁入第二年，將繼續提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上預備課程，鼓勵準大學新鮮人線上自學，充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大表示，NTU Pre-U預備課程以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象。課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等四大面向，期藉以協助學生在溫故知新的同時，亦能提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台及教學環境。

預備課程線上報名繳費期限從6月20日起，到8月20日止，台大指出，低收及中低收入戶學生享有學分費補助。線上修課時間從7月3 日至9月13日，並將在9月21 日舉辦學習評量測驗。修習預備課程且通過學習評量測驗者，可取得電子版修課證明；台大學生完課且通過學習評量測驗者，除可取得修課證明，也可以獲得各科各1學分。歡迎準大學生及有興趣修讀的學生前往Pre-U課程計畫網頁了解。