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台大獲輝達捐助5千萬！入列黃仁勳點名17校　校方：已合作逾10年

▲▼黃仁勳, NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲黃仁勳演講背板出現17所公私立大學校名。（圖／記者高兆麟攝）

記者楊惠琪／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳昨在台大發表演說，聚焦AI產業發展，演講秀出台大等17所合作的公私立大學，包括台大、台師大與台科大等台大系統3校也入列。台大副校長丁詩同今受訪表示，早在十幾年前輝達就與台大教授合作，去年還捐助5千萬元協助台大成立AI研究中心，未來會有更多產學合作。

丁詩同指出，早在十幾年前，黃仁勳就曾來過台大校園，看了台大教授的研究能力並給予肯定，也展開合作，昨天除了台大校徽出現在背板外，黃仁勳在開場也提及台大，感謝台大的支持與頒授榮譽教授學位，台大跟黃仁勳的合作有更多面向。

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丁詩同進一步指出，輝達在一年多前就跟台大談了AI研究中心的計畫，捐助約5千萬元經費，經費內容包括提供軟體讓學生教學使用、捐助相關設備、研究計畫的合作、學生訓練、並與多名老師有合作且進行中。

台師大副校長印永翔表示，與輝達在元宇宙跟虛擬實境有合作，去年校內成立產創學院，許多學生對該領域有興趣，希望未來台師大能有虛擬實境創作學習基地，跟輝達等產業界展開更多合作。

台科大校方表示，與輝達有合作計畫，但現階段不方便透露合作細節。

除了台大系統三校外，台北科技大學昨也被特別點名為合作學校。校方表示，早在前年10月就與輝達和惠普科技共同打造全台首座「NVIDIA Studio x HP協作空間」，透過NVIDIA Studio平台技術及HP硬體設備，引領學生掌握嶄新AI工具，並應用於北科大互動設計系的多門課程，產學合作培育AI新世代創作人才。

陽明交大表示，去年與輝達合作成立校級研究中心，目的是與NVIDIA協力進行研究、創新、教學等合作，實踐AI University目標，目前由校內資訊工程系教授曾煜棋擔任中心主任。

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