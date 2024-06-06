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ChatGPT考指考「能上台大2系」　成績曝光！英文、歷史、公民頂標

記者曾筠淇／綜合報導

AI浪潮席捲全球，ChatGPT也成了許多人的好夥伴。YouTube頻道擁有145萬人訂閱的網紅Cheap就發布一支影片，測試「ChatGPT」是否能上得了台大醫科，而就結果來說，ChatGPT的文科成績明顯比理科好，雖無法錄取台大醫學系，但有機會進入人類學系、園藝暨景觀學系。

Cheap昨（5）日發布標題為「地表最強AI『ChatGPT』考指考，能上台大醫科嗎？」的影片，他用ChatGPT挑戰2021年的「末代指考」，科目包含國文、英文、數甲、數乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物共10科。

Cheap表示，「現在的ChatGPT4o答題速度非常快，任何考卷都可以在30秒內完成」，而且可以上傳圖片和答案。經過ChatGPT計算，其國文考了71.8分，依照大考中心標準，為前標；英文拿了100分，為頂標；數甲38分，為均標；數乙45.2分，為後標；歷史94分，為頂標；地理70分，為均標；公民與社會74分，為頂標；物理54分，為均標；化學67分，為均標；生物75分，為前標。

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▲▼ 。（圖／AI製表）

▲ChatGPT成績。（圖／AI製表）

接著，Cheap將當年度台大各科系採計加權與最低錄取分數的資料丟給ChatGPT，得知ChatGPT的成績有機會進入台大的人類學系、園藝暨景觀學系，「其他則是全軍覆沒，但也算是考上台大吧」。另查詢其他學校，發現ChatGPT能上清大的文組科系、交大能上外文系和社會系、成大能上理組的科系、政大則能上語言系所。

Cheap也說，雖然ChatGPT目前還考不上電機、財經、法律、醫學等熱門科系，不過考上台灣頂大應該是沒問題。至於ChatGPT為何語言、歷史成績不錯，但數學卻不太行？ChatGPT則解釋，因為ChatGPT是生成式AI，也就是能夠理解現有數據，並依照數據產生內容，同時也能經由訓練，記憶大量資料，所以語言和歷史方面，「AI是得心應手」。

不過，數學需要複雜的計算、多步驟的解題過程，Cheap直言，數學計算上，就算只是小錯誤，也可能導致整題答案不對，而且數學還包含抽象概念和理論，AI目前尚無法像人類一樣靈活應用這些概念，所以其數學成績才會與語言、歷史有一定的落差。

本文經Cheap授權引用

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