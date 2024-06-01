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台大新學生宿舍「性別友善96床」！校長：可討論男女混住

▲▼高達3750床的台大宿舍，預計在台大百歲時落成，並提供96床為性別友善宿舍使用。（圖／台大提供）

▲高達3750床的台大學生宿舍，未來將提供96床為性別友善宿舍使用。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為解決校內學生宿舍床位不足問題，台大預計花費約43億元，興建3棟學生宿舍，預計提供3752個床位，是全台最大學生宿舍。其中96個床位為性別友善，台大校長陳文章（1日）指出，因為學生宿舍還沒開始興建，目前尚未確定學生需要哪些條件可申請性別友善宿舍，是否可以男女混宿，到時候還要召開公聽會，若是學生討論通過可混宿，到時候會訂立相關管理辦法。

根據台大規劃，宿舍位於校本部的辛亥路與基隆路交叉口處，將興建3棟高12至13樓的學生宿舍，將可提供3752個床位。校長陳文章表示，新宿舍經費約43.3億元，希望百歲校慶之際、2028年完工，而且新宿舍不只完工，還要符合設計規格，讓其他學校宿舍比不上。

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學生宿舍設計負責人、林洲民建築師今天在台大校務會議上，說明學生宿舍的規劃。林洲民表示，此案是全台最大的學生宿舍，三棟學生宿舍外觀為弧形曲線建築，再加上三座垂直空橋串聯。學生宿舍分為4人雅房與2人特房，女生宿舍設置在三棟的9至14樓，總計1718床，男生宿舍則在2至8樓，總計1898床，友善性別宿舍為3樓，總計提供96床，無障礙房則在1至2樓，總計可提供40床。

除了提供學生住宿，林洲民進一步表示，還有相關公共空間，例如1樓有大型交誼廳，還有可容納300人的學生餐廳、自習室，2樓同樣設有交誼廳，以及配有隔音設備的練團室以及穆斯林祈禱室、健身房、韻律室、桌球室等，另外也設立小交誼廳與洗烘衣間，方便學生使用。

不過，今天校務會議上，有多名師生代表擔心學生宿舍內機車位太少。林洲民則表示，目前宿舍規劃汽車停車位232輛、機車位350輛、自行車位2390輛（包含Youbike公共自行車位75輛），台大校園內不能騎機車，宿舍自行車位需求應會大於機車位，但既然師生反應，未來幾個月會再和校方團隊討論，評估學生機車的數量和需求。

隨著時代觀念轉變，中山大學從2017年起，設置國內第一個無性別宿舍，外界也好奇台大96床性別友善宿舍提供哪些人居住。台大校長陳文章表示，因為學生宿舍才剛要開始興建，目前學務處尚未確定學生需要哪些條件才可申請性別友善宿舍，是否可以男女混宿，到時候會召開公聽會讓學生參與討論，若是學生討論通過可混宿，到時候校方會訂立相關管理辦法。

至於宿舍收費部分，陳文章表示，將會參加政府新宿舍運動，申請相關補助，而租金會在合理範圍內，包括透過捐款幫忙學生。未來入住學生，將先以距離台大比較遠的學生及外籍生、僑生與交換生優先。

▲▼高達3750床的台大宿舍，預計在台大百歲時落成，並提供96床為性別友善宿舍使用。（圖／台大提供）

▲建築師林洲民說明台大新宿舍設計內容。（圖／台大提供）

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