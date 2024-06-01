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恢復陸生來台「主動權在對岸」　台大校長：台灣已遞出橄欖枝

▲▼台大師生對新版畢業證書有意見，台大校長陳文章表示，將會再討論。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章。（資料照／記者許敏溶攝）

文／中央社

總統賴清德在就職演說提及，兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀，教育部也爭取明年5月公布陸生簡章。台大校長陳文章今天說，台灣已遞出橄欖枝，接下來就看陸方回應和兩岸協商。

總統賴清德5月20日在總統府前發表就職演說時，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。教育部隨後也表示，目前正努力協商，希望能恢復兩岸招生窗口合作機制，爭取明年5月公布陸生學士班簡章。

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台灣大學校長陳文章今天在校務會議後接受媒體聯訪，被問及陸生議題。他表示，現在只剩下之前在台灣念大學，留下來繼續攻讀碩博士班的陸生，要再招收新的學士班學生，則有一定難度。

陳文章說，台灣政府已經遞出善意的橄欖枝，教育部也在努力，包括規劃公布陸生學士班簡章等。但問題是台灣的大專錄取後，陸生是不是真的能來台灣，還有待海基會、陸委會和對岸協商，裡面有太多因素不是學校能掌控。

現場媒體接著提問，這樣是否代表開放陸生的主動權在對岸，陳文章說：「有一點是這個樣子。」現在的問題是台校無法確定陸方是否會放行。然而他說，兩岸總是還是要有善意的交流，期盼政府端、學界與民間共同努力。

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