參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷

▲參加韓國婚禮衣服顏色有學問。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日香港女演員林夏薇參加韓國朋友的婚禮，而她穿全白低胸連身裙被罵翻。不少網友表示，穿白色犯韓國大忌，因為這是新娘的專屬顏色，這樣很失禮。更有人表示，不穿白色是基本常識，但台灣人都隨便穿。

原PO在Threads轉發林夏薇的貼文，只見林夏薇參加韓國朋友的婚禮，一身白色低胸連身裙，讓她傻眼直呼「趁這時候告訴大家一個韓國的婚禮常識（台灣或許也適用），絕對不要穿白色」，不然新娘會在心裡罵死你。

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貼文掀起熱烈討論，不少網友說「在美國也是，穿白色超白目，之前看過有新娘直接請穿白色的賓客離開，她說看妳是要換衣服回來，還是就不要回來都可以」、「看來婚禮不穿白色應該是全球共識，真的超欠被請出去」、一直以為這是大家都知道的禮貌常識，但去年參加幾場婚禮有不少女生穿白色，而且全白沒有其他色系「在韓國的話這部分可能要看新娘本人會不會介意，有人主張只要不是白色或太淺接近白的顏色都可以，但也有人說建議全白全黑都避開」。

更有網友直言，韓國婚禮的別穿白色，不然會被新娘親友說，「你婚禮後就不要再跟那個女生聯絡了」網友說，「每個女生都想在婚禮上當唯一的公主，穿白色洋裝登場的瞬間，就註定被新娘從好友清單移除了啦，還會成為新娘婚後，跟閨蜜喝咖啡喝酒的話題主角。」

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