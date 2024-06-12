　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷

參加韓國婚禮衣服顏色有學問。（示意圖／Pexels）

▲參加韓國婚禮衣服顏色有學問。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日香港女演員林夏薇參加韓國朋友的婚禮，而她穿全白低胸連身裙被罵翻。不少網友表示，穿白色犯韓國大忌，因為這是新娘的專屬顏色，這樣很失禮。更有人表示，不穿白色是基本常識，但台灣人都隨便穿。

原PO在Threads轉發林夏薇的貼文，只見林夏薇參加韓國朋友的婚禮，一身白色低胸連身裙，讓她傻眼直呼「趁這時候告訴大家一個韓國的婚禮常識（台灣或許也適用），絕對不要穿白色」，不然新娘會在心裡罵死你。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文掀起熱烈討論，不少網友說「在美國也是，穿白色超白目，之前看過有新娘直接請穿白色的賓客離開，她說看妳是要換衣服回來，還是就不要回來都可以」、「看來婚禮不穿白色應該是全球共識，真的超欠被請出去」、一直以為這是大家都知道的禮貌常識，但去年參加幾場婚禮有不少女生穿白色，而且全白沒有其他色系「在韓國的話這部分可能要看新娘本人會不會介意，有人主張只要不是白色或太淺接近白的顏色都可以，但也有人說建議全白全黑都避開」。

更有網友直言，韓國婚禮的別穿白色，不然會被新娘親友說，「你婚禮後就不要再跟那個女生聯絡了」網友說，「每個女生都想在婚禮上當唯一的公主，穿白色洋裝登場的瞬間，就註定被新娘從好友清單移除了啦，還會成為新娘婚後，跟閨蜜喝咖啡喝酒的話題主角。」

延伸閱讀
大姐離婚後懷孕不知爸是誰！　產後竟偷光家中財物棄子跑了
遊西湖失足落水！女子湖中「淡定1動作」成功等到救援　網驚嘆：這女的能成大事
幸福藏不住2／郭宗坤婚前說謊又偷吃　柯以柔心死花4年斬斷婚姻　

ET快訊
嚇人！台中街頭「2米巨蛇」　超商旁亂竄
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃加藍共益事業攜手台灣公益團體自律聯盟　首創【十分好公益平台】

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

嚇人！台中街頭驚見「2米巨蛇」　民眾直擊「牠」馬路亂竄急求救

鹿耳門天后宮「被擅自合婚」喊告！律師驚回30字：打錯字了吧

台南鐵路地下化估2026年完工通車　李孟諺：速審永康延伸案

參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷

民團要求面對面座談　李孟諺允諾：會安排時間見面

台大再推預備課程　準大學生可自學微積分、物理與化學

睡著坐過站「搭另班車折返」拒補票！女乘客盧40分鐘　副站長出手

雨彈連炸南部4天　大台北飆36度

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

黃加藍共益事業攜手台灣公益團體自律聯盟　首創【十分好公益平台】

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

嚇人！台中街頭驚見「2米巨蛇」　民眾直擊「牠」馬路亂竄急求救

鹿耳門天后宮「被擅自合婚」喊告！律師驚回30字：打錯字了吧

台南鐵路地下化估2026年完工通車　李孟諺：速審永康延伸案

參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷

民團要求面對面座談　李孟諺允諾：會安排時間見面

台大再推預備課程　準大學生可自學微積分、物理與化學

睡著坐過站「搭另班車折返」拒補票！女乘客盧40分鐘　副站長出手

雨彈連炸南部4天　大台北飆36度

「大谷學弟」超猛！　佐佐木麟太郎赴美首秀繳雙安、全壘打

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

卓榮泰視察安居緝毒成果　痛批毒梟沒人性！力挺6大系統護國

快訊／台南市佳里區內里蚶寮民宅火警　消防人員出水搶救

黃加藍共益事業攜手台灣公益團體自律聯盟　首創【十分好公益平台】

2女老師手機狂傳性感照　色誘高中生「帶朋友一起4P」被開除

歐國盃足球及巴黎奧運將登場　運彩推抽獎期待銷售破紀錄

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

生活熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了

2縣市大雨！　今飆36℃防「劇烈天氣」

姚采辰重返啦啦隊卻未出場：班表我決定嗎？

潮州副站長親上火線「一次說清楚」　大票人洗版挺

更多熱門

相關新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

博愛座問題討論已久，而近日北捷又有讓座糾紛，2名老人逼女子讓座，爆發肢體衝突，女乘客頭還出血。一名乘客說，女乘客疑似因為情緒崩潰撞柱子，頭才流血。

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學

孫安佐爆「在校放火槍」險遭退學

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

奧客點咖啡要求「去水」！店員：超商不是手搖店

奧客點咖啡要求「去水」！店員：超商不是手搖店

關鍵字：

Threads周刊王

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面