日農場驚現夢幻生物「紅眼金蛇」！　專家揭來歷：能存活是奇蹟

▲ 日本福岡縣某農場出現了一條看起來像「神話生物」的「紅眼金蛇」。（圖／X）

圖文／CTWANT

日本福岡縣某農場主人近日發現，農園裡出現了一條看起來像神話生物的「紅眼金蛇」，而後將牠轉交給福岡縣動物園。對此，專家表示，這條蛇不僅是瀕臨滅絕的物種，且具有不尋常的特徵，能在野外存活下來簡直是個奇蹟。

據富士新聞網報導，位於福岡縣南部八女市立花町的奇異果農場近日出現了稀少的「紅眼金蛇」，當時85歲的老闆三宅清一郎在農場的小路找到了牠，蛇全身呈鮮黃色，在陽光下閃閃發亮，眼睛又圓又紅，蛇長約40公分。

老闆說，雖然自己不喜歡蛇，但感覺這條蛇很特殊，還是將其送到福岡市動物園，隨後動物園則將蛇轉送至北九州市小倉北區的「北九州市螢火蟲博物館」。

對此，館長鵜澤拓哉表示，金蛇其實是福岡縣瀕危物種黑脊蛇，蛇本來外觀呈現褐色，但其身體之所以呈黃色，是因為基因重組時出了問題，所以缺乏黑色素，身體失去了所有正常存在於體內的黑色素，也就是所謂的「白化症」，由於難以躲藏在大自然中，所以白化的蛇容易遭到天敵捕食，因此能在野外存活下來簡直是奇蹟。

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