美女主播震撼閃辭！莊雨潔華視待超過15年　薪資不敵三立幫嫩妹記者

▲華視一手栽培的當家主播莊雨潔請辭。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

美女主播莊雨潔拋出震撼彈，向一手栽培她的華視請辭，她在華視已經服務超過15年，據了解，莊雨潔離職的原因之一，在於老華視人的薪水竟不如從外面來的年輕同事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莊雨潔與樂團「The Tic Tac」團員們現身《一起聽團吧》海選現場。（圖／本刊攝影組）

根據本刊報導，莊雨潔去年8月在社群網站宣布要迎接「前世情人」的到來，並在10月順利產下孩子，正式升格為人母，經過約半年產假，今年3月重返主播台，未料重返主播台才沒幾個月；這位華視當家主播竟閃辭！

據《聚傳媒》指出，莊雨潔離職的原因之一，原因是老華視人的薪水，竟不如最近從外面來的年輕同事，早在2022年就有立委質疑，華視已經被三立班底進駐，變成小三立。報導稱，目前華視新聞資訊台台長是蔡莞瑩，原任三立電視新聞部總監。

▲莊雨潔與樂團「The Tic Tac」團員們現身《一起聽團吧》海選現場。（圖／本刊攝影組）

畢業於國立台灣藝術大學廣播電視學系的莊雨潔，2008年曾經擔任樂團主唱，接著在華視服務，2009年擔任《新每日一字》主持人，由於任立渝在同年約滿跳槽至TVBS後，接下華視晚間生活氣象的主播工作，2012年卸下氣象主播工作，成為專職主播；同年又接任「華視晚間新聞」周日氣象主播，除了主播身份，她還是樂團「The Tic Tac」的主唱兼鼓手，日前時就被本刊目擊到她與團員一同現身選秀節目《一起聽團吧》的海選現場，即使當媽也不減樂團魂。

這位由華視一手栽培的當家主播已經在電視台內服務超過15年，擔任華視主播也已經超過14年，不少華視人知情後紛紛表示不捨，因為這等於又一位具有代表性的老華視人下台一鞠躬。

延伸閱讀

▸ 收到新郎長輩紅包 伴娘回家拆開驚「全是冥鈔」…網見1點喊：快報警！

▸ 快訊／媽祖告關公！台南武玄壇遭控「強硬逼婚」 天后宮氣炸：將採法律行動

▸ 他批黃仁勳「逛夜市討好台灣人」 再轟台人可恥：整天意淫他國養出的名人