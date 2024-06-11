　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點咖啡要求「去水」！奧客狂催：快點　店員崩潰：超商不是手搖店

超商基本上沒有客製化服務，但為了體貼消費者，有些店員還是願意配合。（示意圖／PIXABAY）

▲超商店員抱怨，每天都會遇到一個要求客製咖啡的顧客，並且會用十分粗魯的態度對待店員，讓人「很不爽」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

超商基本上沒有客製化服務，但為了體貼消費者，有些店員還是願意配合。一名超商店員抱怨，好心幫女客人客製化，豈料對方居然一直打斷她與其他客人結帳，甚至還碎念，讓她超走心。貼文一出，不少人直呼「開放一次，後面有搞死自己的N次」。

原PO在Dcard以「超商不是手搖店」為題發文，表示有個女客人每天點咖啡都很麻煩，要求客製化「美式少冰去水加半糖跟濃縮」，某天自己一個人上班，櫃檯排一堆客人，幫對方去掉第一段水之後，就開始幫其他客人結帳，期間女客人一直打斷她與其他客人對話，瘋狂喊「去水！我要去水！小姐我說我要去水！中間這段我也不要！我說要去水」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「可是等我轉身水已經下完了，所以我看到咖啡下來就轉回去繼續幫人結帳，但好死不死咖啡機又下一次水，又被她打斷一次，咖啡好了之後，我一轉過去摸到杯子，她就馬上說『我的好了，趕快給我』。」女客人不爽碎念，「我就說我要去水，我水全部都不要啦。」

原PO嘆，被這樣一講超不爽，本來超商就沒在給客人客製化，好心幫忙都當隨便，「難道我要丟著後面整排客人不管，專門守在那頂著她的咖啡，然後再被後面客人罵嗎？又很沒禮貌、態度又很差，下次我可以以不提供客製化為由不幫她結帳嗎？」

貼文一出引起討論，不少人紛紛留言「超商本來就沒有客製化服務，這麼多要求，不如在家自己泡咖啡」、「下次問她要不要直接買濃縮」、「是我一定爆氣」。另外有人問，何謂「去水」。對此，有超商店員解答，漏美式咖啡時會跟著漏水，去水就是在漏咖啡時間隔漏出來的水並且去掉，等於需要有個人在前面一直顧咖啡機，很麻煩的動作。

延伸閱讀
帶爸媽去日本玩7天！尪也找「公婆一起去」怒：有何不自在？　人妻崩潰
19歲孝子擺攤賺醫藥費！5惡煞丟包老闆家「下樓看看」　女友哭崩：活活痛死
端午過後「今年最後連假結束」！　網曝「中秋、國慶」還可「請1休4」

ET快訊
快訊／邱丹酒駕毀職棒生涯：對不起，讓大家失望了
快訊／邱丹遭樂天球團開除
快訊／懲處！　海巡署認「2大疏失」
LIVE／陸男直闖淡水河！　海巡署最新說明
快訊／大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風
謝京穎婚禮「嗨跳16蹲」鐵腿　隔天連拍10小時八點檔
踏板塌了！台中工人18樓墜下「爆頭慘死」　同事全程目擊
新冠病例暴增！　疾管署宣布「進入流行期」
獨／在台中！亞洲最大百貨6／30動工　大咖韓星開唱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一家4口擠車上過夜！她怒「討厭家庭窮遊」爆共鳴：根本歷劫

快訊／雨彈來了！大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風

新冠上周爆增328例併發症！疫情上升　疾管署宣布「進入流行期」

獨／在台中！亞洲最大百貨商場6／30動工　開唱大咖韓星身分曝

點咖啡要求「去水」！奧客狂催：快點　店員崩潰：超商不是手搖店

花蓮地震逾2個月！太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞可望年底局部開放

花蓮觀光復甦！端節連假住宿率瑞穗天和最高　海洋公園遊客最多

曾爆紅夜市美食「韓網驚現一票粉絲」　台人意外：有更多好吃的

吃水餃突咬到硬物　吐出來一看「竟是蟑螂蛋」！他傻眼：不是紅豆

日商試做1天！妹子反感嚇退「不想做了」　一票共鳴：規定好多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

一家4口擠車上過夜！她怒「討厭家庭窮遊」爆共鳴：根本歷劫

快訊／雨彈來了！大雷雨轟炸2地　慎防雷擊強風

新冠上周爆增328例併發症！疫情上升　疾管署宣布「進入流行期」

獨／在台中！亞洲最大百貨商場6／30動工　開唱大咖韓星身分曝

點咖啡要求「去水」！奧客狂催：快點　店員崩潰：超商不是手搖店

花蓮地震逾2個月！太魯閣臺地、布洛灣、九曲洞可望年底局部開放

花蓮觀光復甦！端節連假住宿率瑞穗天和最高　海洋公園遊客最多

曾爆紅夜市美食「韓網驚現一票粉絲」　台人意外：有更多好吃的

吃水餃突咬到硬物　吐出來一看「竟是蟑螂蛋」！他傻眼：不是紅豆

日商試做1天！妹子反感嚇退「不想做了」　一票共鳴：規定好多

台灣原民文化國際亮相！泛太平洋慶祝大會遊行　歌舞展演超吸睛

律師男友涉當詐團內鬼！檢座女友竟暗助接案　遭桃檢移送評鑑

福斯預告「Golf R小改款」6／26登場！嗆辣性能四驅鋼砲再升級

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：換黨經驗多想選快加入國民黨

台南學甲華宗路透天厝火災　住警器奏功無傷亡

疑似誤食毒雞蛋！17歲少年「食物中毒」肚子痛死　同校2歲童也死了

「北投夏日魔法節」7／5登場！5夜間裝置、市集　酒家菜宴明起開訂

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

謝金燕錄影痛揭幼時陰影：我是沒童年的傢伙！全場尷尬　掀父女糾葛

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

夏天將正式登場！　4日雨區曝

分手只是氣話！3星座談戀愛「容易分分合合」

更多熱門

相關新聞

日商試做1天！妹子嚇退「不想做了」爆共鳴

日商試做1天！妹子嚇退「不想做了」爆共鳴

有妹子日前到某間日本零售商工作，才試做一天就想打退堂鼓，「日商公司規定真的好多，一整個好麻煩好反感。」貼文引發討論，有過來人也直呼，「真的毛一堆！規定進到辦公室還要跟同事打招呼。」不過也有人表示，「看行業，我們公司就沒有那些奇怪的規定」、「我算在科技業某日商工作，但沒要求這麽多。」

他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

脫離母單！他唯一1次滾床單就GG：得皰疹

脫離母單！他唯一1次滾床單就GG：得皰疹

確診後心肌梗塞　醫曝更得注意這「死亡率逾5成」

確診後心肌梗塞　醫曝更得注意這「死亡率逾5成」

接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

接種疫苗罹「終生罕病」　31歲女絕望：絕不再打

關鍵字：

Dcard周刊王

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！網暴動朝聖

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面