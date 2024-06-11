點咖啡要求「去水」！奧客狂催：快點　店員崩潰：超商不是手搖店

▲超商店員抱怨，每天都會遇到一個要求客製咖啡的顧客，並且會用十分粗魯的態度對待店員，讓人「很不爽」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

超商基本上沒有客製化服務，但為了體貼消費者，有些店員還是願意配合。一名超商店員抱怨，好心幫女客人客製化，豈料對方居然一直打斷她與其他客人結帳，甚至還碎念，讓她超走心。貼文一出，不少人直呼「開放一次，後面有搞死自己的N次」。

原PO在Dcard以「超商不是手搖店」為題發文，表示有個女客人每天點咖啡都很麻煩，要求客製化「美式少冰去水加半糖跟濃縮」，某天自己一個人上班，櫃檯排一堆客人，幫對方去掉第一段水之後，就開始幫其他客人結帳，期間女客人一直打斷她與其他客人對話，瘋狂喊「去水！我要去水！小姐我說我要去水！中間這段我也不要！我說要去水」。

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原PO說，「可是等我轉身水已經下完了，所以我看到咖啡下來就轉回去繼續幫人結帳，但好死不死咖啡機又下一次水，又被她打斷一次，咖啡好了之後，我一轉過去摸到杯子，她就馬上說『我的好了，趕快給我』。」女客人不爽碎念，「我就說我要去水，我水全部都不要啦。」

原PO嘆，被這樣一講超不爽，本來超商就沒在給客人客製化，好心幫忙都當隨便，「難道我要丟著後面整排客人不管，專門守在那頂著她的咖啡，然後再被後面客人罵嗎？又很沒禮貌、態度又很差，下次我可以以不提供客製化為由不幫她結帳嗎？」

貼文一出引起討論，不少人紛紛留言「超商本來就沒有客製化服務，這麼多要求，不如在家自己泡咖啡」、「下次問她要不要直接買濃縮」、「是我一定爆氣」。另外有人問，何謂「去水」。對此，有超商店員解答，漏美式咖啡時會跟著漏水，去水就是在漏咖啡時間隔漏出來的水並且去掉，等於需要有個人在前面一直顧咖啡機，很麻煩的動作。

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