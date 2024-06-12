中央挺花蓮！跨部會救旅宿業　現場解說方案提供雙軌申辦

▲勞動力發展署率北分署出席交通部觀光署舉辦的「0403 花蓮受災旅宿業協助方案」說明會。（圖／行政院東部聯合服務中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

勞動部勞動力發展署率北分署日前下午共同出席 交通部觀光署在花蓮美侖大飯店舉辦的「0403 花蓮受災旅宿業協助方案」說明會， 跨部會攜手合作，全力輔導受震災影響旅宿業者穩定經營、留住人才，讓政府的政策有效傳達，全面提供企業振興支持和勞工技能培訓。

交通部表示，將用最接地氣最便民簡化的流程與需求導向的服務，共同幫助花蓮旅宿業加速復原。

與會企業代表高度關注兩部會的方案與計畫內容，並積極了解執行細節，反映出旅宿業對產業復甦的期盼，透過政府所提出的振興措施，一起用負責任的態 度共度難關。

會中，交通部觀光署詳細介紹了「受災旅宿業融資相對信用保證要點」、「花蓮短期安置旅宿補助」及「振興花蓮觀光自由行補助方案」；同時勞動部也派業管的發展署及北分署到現場，針對「花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫」進行簡報及說明，另有北分署在地的花蓮就業中心人員針對計畫的申請流程及辦訓方式詳細解說，跨部會協力幫助企業了解政府各項協助措 施，加速復原重建並振興產業。

北分署依據企業反饋，已建構網路、實體雙軌服務平台，於花蓮、玉里就業中心 1 樓設置服務專櫃、專人專辦；另於網路設置專區，由北分署指派專人提供遠距視訊協助線上申請，雙軌提供流程優化的友善便民一條龍服務。

與會旅宿業者表示，「穩僱訓獎」計畫在不裁減員工的前提下，讓企業在減班休息時間安 排勞工參加訓練課程，提升員工職能;透過企業穩定僱用訓練獎勵、訓練費用補 助以及勞工訓練津貼等協助措施，這些支持不僅減輕企業在災後復原重建時的壓 力，也有效推動了花蓮地區經濟的迅速回暖。

北分署將持續關注花蓮受震災影響嚴重企業需求，結合跨部會及地方政府 資源，秉持「從優、從速、從簡」原則，提供高效率、超便民的顧客導向服 務，全力協助實施減班休息企業及員工安穩安心度過產業復甦。符合本計畫資格的企業，可於完成減班休息通報後，在 8月31 日前，過網路專區 https://onjobtraining.wda.gov.tw/ 提出申請，或親臨花蓮、玉里就業中心 1 樓專櫃，將有專人提供服務。

北分署諮詢專線 02-8995-6399 分機 1391 沈先 生、花蓮就業中心諮詢專線 03-8323262 分機 6111 陳先生。