彰化再伸援手！副議長率隊傳愛　親送2萬顆當地粽挺花蓮

▲彰化縣副議長（右）率隊親送2萬顆在地粽挺花蓮由花蓮縣副縣長代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

彰化縣副縣長林田富4日上午親自帶領縣府社會處團隊，將彰化縣內多家企業與民間單位的愛心、結合社區力量所製作2萬顆充滿社區味的粽子，親自送愛到花蓮，花蓮縣副縣長顏新章於花蓮縣消防局親自迎接代表受贈，兩縣於防救災議題相互交流，互動熱絡。

▲▼ 花蓮縣政府邀請彰化縣府團隊參觀防災教育館，進行防救災意見及經驗交流。

彰化縣副縣長林田富表示，希望藉由粽香傳情為花蓮帶來祝福及對救災人員表達感謝。顏新章表示，感謝彰化縣長王惠美在0403地震發生第一時間便與花蓮縣政府聯繫協助救災事宜，指示縣消防局整備特搜隊立即動員及各項設備趕赴花蓮縣支援救災。

顏新彰也向彰化縣捐贈單位包含宏華營造股份有限公司、東方風能科技股份有限公司、達德能源集團等多位善心人士，以及協力的社區至上萬分謝意，他表示有各界的愛及支援，花蓮必能繼續勇往向前。

花蓮縣政府也邀請彰化縣副縣長及社會處團隊前往參觀「花蓮縣防災教育館」，進行防救災意見及經驗交流，共同精進救災整備工作。花蓮縣防災教育館預計於今年7月1日開放使用，期望透過生動有趣的方式為縣民與學童提供系統性完整的災害防救常識。

花蓮縣政府表示，為協助救災及重建，除開放賑災捐款專戶，接受民眾愛心捐款外，也呼籲外縣市朋友一同號召親朋好友用實際行動購買花蓮伴手禮及農特產品，支持花蓮在地商家和農友，花蓮縣政府也力邀各地鄉親走進花蓮，體驗和感受花蓮依然美好。