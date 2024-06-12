恐怖瞬間曝！台中阿公載孫上課　遭聯結車輾爆頭亡「面罩卡車胎」

記者鄧木卿、游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市潭子區中山路二段今(12日)上午7時20分許發生一起死亡車禍，警方調查，當時73歲的阿公鮑翁騎乘電動車載著11歲的孫女出門上課，未料行經事故路段時，疑似為閃避右側一輛準備起步的公車，鮑翁當場向左橫倒，慘遭另輛駛過的聯結車輾頭，當即頭部變形慘死。

▲鄰車行車紀錄器拍下車禍發生過程。（圖／民眾提供）

肇事的聯結車司機表示，當時開在自己的車道，由於適逢上班上課車潮，因此車速不快；而鮑翁騎乘的雙載電動車疑似想從車縫中鑽出，未料右邊的公車恰好完成載客，起步準備駛離公車站，鮑翁疑似為了閃避公車、連人帶車向左傾倒。肇事駕駛表示，當下眼角餘光有發現一輛電動車橫倒，但看到的時候就已經來不及，車輪當即將鮑翁輾過，導致其頭部變形，當場死亡；而鮑翁的安全帽透明面罩，還死死嵌入聯結車輪胎中，相當怵目驚心。

▲監視器拍下最後身影，當時鮑姓阿公騎著電動車載11歲的孫女出門上課。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場鄰車行車紀錄器也拍下車禍發生瞬間，當時該輛聯結車駛過，而夾在聯結車與公車車縫中的鮑翁為閃避正要起步的公車而倒地，隨後即遭聯結車後輪輾過，當場面部朝下趴地、一動不動；而後座的孫女也倒地受傷，一度掙扎想要起身。

救護人員到場時，鮑翁已經明顯死亡，而後座的孫女則是手腳多處擦挫傷，後續送往慈濟醫院治療，沒有生命危險。警方依規定到場處置，駕駛經檢測均無酒精反應，後續將依過失致死罪將王男及楊男送請台中地檢署偵辦，並調閱相關影像畫面，以釐清案情。

▼鮑翁安全帽面罩嵌入聯結車後車輪中。（圖／記者游瓊華翻攝）