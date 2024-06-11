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社會 社會焦點 保障人權

浮誇哥穿「辣妹挖背衣」騎車嗑饅頭　單手催油門尷尬自摔

記者許權毅／台中報導

台中市28歲李男昨日13時許在西屯路上騎車自摔，有民眾拍下他摔車前邊停紅燈邊吃饅頭，又突然往右切騎在斑馬線上，沒多久又單手騎車，疑似沒發現有單車騎士，結果車輛失控重摔。李男穿著一身女性裝扮「辣妹挖背背心+親膚長褲」，加上浮誇動作也引起討論。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名李男昨日邊騎車邊吃饅頭，一度單手騎車，疑似受到驚嚇後自摔，動作浮誇引起討論。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）

第六警分局表示，該案發生在10日13時39分，28歲李男騎乘機車在西屯區西屯路二段，自述是因為車輛打滑才不慎摔倒，並未與其他車輛發生碰撞。經實施酒測，李男並未飲酒，身體有多處擦挫傷。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲李男向警方說，是車輛打滑自摔。（圖／記者許權毅翻攝）

時間倒轉回車禍前，有民眾將行車紀錄器上傳到網路平台，只見李男在前一處路口停等紅燈，開心地吃著饅頭，未待綠燈亮起，李男先是切到車道右側，紅綠燈變換之際，突然又騎在斑馬線上通過路口，行徑較為詭異。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中在車禍前邊騎車邊吃饅頭。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）

靠近事發地點時，李男左手放開龍頭，疑似想再拿起饅頭或是其他物品，只靠單手騎車，沒想到車身已經嚴重偏移，李男一抬頭才發現就要撞上一名單車騎士，嚇得左右搖擺，連人帶車摔倒，在地上翻滾多圈，又趕緊爬起，跑到車子後照鏡查看面容，確認有無受傷。

警方則說，初判肇事主因是李男操作不當，詳細肇事責任仍待後續調查釐清。

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