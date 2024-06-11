獨／超兇女體盛驚人套餐價碼曝　座上賓多上市櫃老闆、傳產大亨

▲台中私人招待所驚見「超兇女體盛」，據悉得砸100萬元點特製套餐，才看得到這齣「上菜秀」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市一家私人招待所遭媒體披露，館內提供「超兇女體盛」，上圍驚人、身上有絢麗彩繪的女模躺滿是花葉的桌上，全裸但三點不露地「盛放」壽司、生魚片，讓賓客夾取食物吃，視覺效果超震撼。但根據《ETtoday新聞雲》掌握消息，其實該道「料理」並非外傳僅6萬元，招待所係以「上菜秀」概念提供服務，且必須點「100萬元套餐」，才看得到人體壽司這項服務。

曾經多次前往該家招待所的老司機透露，該家招待所價格非常人花得起，一盤牛小排要價1800元、一盤蘿蔔糕更是800、900元不等，朋友6、7個人進場一次，光是唱歌、喝酒，就花掉30萬元。

對於，近日「超兇女體盛」引熱議，該名老司機也提到，女體盛僅是一場秀，且必須消費點百萬元套餐、必須事前一周預定才看得到。不過，據了解，該間招待所開幕至今3年，女體盛上菜秀也僅出現過2到3次。



據了解，因為該家私人招待所採取會員制，隱身在咖啡店2樓，包廂約4到5間，包廂費數萬元不等，若無專人帶領，無法上到2樓；雖然消費價格太過昂貴，幾乎是一般酒店的3倍價格，但因為隱密，所以不少政商名流前往，每每到晚上就會看到不少高級商旅車「阿法」Alphard聚集，下車的不少是上市櫃公司老闆、傳產大亨等。

對於，近日女體盛在網路熱議，警方也嚴正呼籲，私人招待所雖屬私人住所，但如果有其他違反善良風俗、社會秩序或違法情事，警方仍得依法查辦。警方將積極蒐證、查辦，務必還給民眾安寧、宜居的生活環境，以具體行動有效維護臺中市治安。