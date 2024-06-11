軟爛男殘殺妻小3人更審竟逃死　死者家屬悲痛喊「沒天理」

▲陳宏嘉殺死陳母3人。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化男子陳宏嘉5年前不滿妻子陳女陪酒工作與異性曖昧不清，讓他照顧2幼子，因此心生怨懟，先掐死陳女、再將2子丟入洗衣機悶死，被依兒少法加重刑罰，在一、二審都判以合併執行死刑，今(11日)更一審宣判撤銷前審死刑量刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身，消息傳回彰化，陳女母親又氣又難過的說，「靠女兒養又將自己親生小孩掐死」，「沒判死刑真的沒天理」。

這起驚駭社會案件發生於2019年11月7日，台中市中區一處出租大樓某間套房飄出屍臭味，警方獲報到場破門而入，發現陳女母子3人遺體躺在套房地板，雙胞胎幼嬰頭部1人朝南、1人朝北，其中一名男嬰還被陳女抱在懷中，3人屍體均以涼被包裹覆蓋，死亡時間已有數天，兇嫌陳男在網咖落網。

▲彰化男子陳宏嘉在彰化網咖落網。（圖／ETtoday資料照）

檢警調查，陳男與陳女育有年僅10月大雙胞胎兒子，陳男於2019年8月底失業無工作，在外積欠債務20多萬元，生活家計僅能仰賴陳女從事傳播小姐陪酒維生。

陳男供稱，自8月失業後負責在家照顧小孩，而陳女做八大傳播業養家，11月3日雙方曾爆發激烈口角，他一時情緒失控將陳女殺害，又想到孩子沒有媽媽很可憐，加上殺人後情緒相當慌張，乾脆一不做二不休，將孩子丟入洗衣機，再塞入棉被往下壓悶死。

全案纏訟至今，檢方偵辦後依殺人、違反兒少法等罪嫌將陳男起訴，台中地院一審判處死刑、台中高分院駁回上訴，維持死刑判決，今天更一審宣判撤銷前審死刑量刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身。

死者陳女的阿公半年前已經過世，整個家人都搬離傷心地，陳母說，從案發至今這5年來只要想到女兒，吃不下也睡不著，也曾帶著女兒及愛孫遺照到地院求司法討公道，今天得知陳男逃死、改判無期徒刑，悲傷萬分的說，陳宏嘉真的很沒天良，狠心將女兒跟他自己親生小孩掐死，司法卻沒判死刑，不知天理何在。