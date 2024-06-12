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亮槍照惹議！潮州副站長深夜喊冤「我有恐嚇嗎」：除非腦袋有問題

▲邱副站長PO文槓酸民。（圖／翻攝自PTT）

▲邱副站長PO文槓酸民，一張亮槍照掀恐嚇疑慮。（圖／翻攝自PTT）

記者戴若涵／綜合報導

台鐵潮州站邱姓副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」做為案例。日前他與酸民槓上PO出持槍照開嗆，引發關注。警方11日回應，將朝社會秩序維護法、恐嚇罪方向偵辦。對此，邱副站長回應了。

邱姓副站長經常紀錄民眾違規事項，並上傳到YouTube個人頻道，藉此宣導鐵路法規，但此舉遭部分網友質疑是在「公審旅客」，他6月初又PO出持BB槍對著鏡頭的照片，嗆聲「「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了！」，引發部分網友不滿，聲稱要向警方舉報。

邱姓副站長11日深夜於YouTube發出新影片「來看原始檔吧！我有恐嚇嗎？酸民真會自由發揮。寫個文章，貼個圖，叫恐嚇？」，針對此事件喊冤回應了。

邱姓副站長表示，「你們看上面這些字，我有威脅到誰？有沒有什麼恐嚇，『小嘍囉你要注意喔，我可能會開槍』，我有沒有寫這些東西，沒有嘛，就看一個照片，哦好，就開始發揮說，『你怎麼舉槍，你怎麼這樣子厚』。」

邱姓副站長強調，「這除非是腦袋有問題啊，不然再看我上面寫的，有沒有什麼威脅、恐嚇別人，比如說恐嚇說，『你再怎麼樣，我就拿槍去對付你』，或怎麼樣的，沒有嘛，我在講我自己嘛，這是你們小嘍囉想說寫些自就可以傷到我，那我就很強韌嘛，這照片就代表我會對你們開槍嗎？是不是很好笑。」

▲台鐵潮州站邱姓副站長PO文槓酸民。（圖／翻攝自血汗台鐵YouTube）

▲台鐵潮州站邱姓副站長發文全文。（圖／翻攝自Dukoff血汗台鐵YouTube）

台鐵公司對此表示，有關潮州站邱姓員工利用上班時間拍攝工作影片經營個人YouTube頻道，如未涉有營利或兼職行為，亦未違反公務員服務法第14條規定，而係邱員利用下班時間於YouTube個人頻道和網民的溝通對話，應屬個人行為。

台鐵公司表示，邱員在影片上持物言談之行為，是否涉及刑法相關規定，或由他人提出方為告訴乃論，台鐵公司尊重檢警司法單位調查結果，並配合後續處理。

警方11日表示，已與鐵路警察局共同組成專案小組，並主動調查偵辦，將通知行為人邱副站長到案說明，將朝社會秩序維護法及刑法恐嚇罪方向偵辦。

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