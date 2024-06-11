潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋：該處理了吧

▲邱副站長PO文槓網友。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

台鐵潮州站邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道作為案例，引發爭議；沒想到，他日前再PO舉槍照槓上酸民，反擊道「這些小嘍囉，以為寫一些字就可以傷到我，真的是太小看我堅強的心智了。」而這番話無疑掀起新一波論戰，大票鄉民洗版表示，準備要去報案了。

邱副站長日前發文對戰酸民，直呼「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了。一個從國中高中倒數第一名，到國家考試三次上榜；下班進修EMBA，到班上第一名；從四次被政風調查，主張被保訓會駁回，到現在仍不喪志維護台鐵尊嚴、控告逃票仔；從有冷氣房的板橋到破舊梁裂沒冷氣的倉庫居住，就知道我內心的強韌了。」

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▲大票鄉民對此熱議。（圖／翻攝自PTT）

而PO文也被截圖放上PTT，這讓網友不禁質疑，「副站長拿槍指著大家是什麼意思阿？怎麼感覺有點可怕。」

對此，大票鄉民留言表示，「有人要報警嗎？應該很有趣」、「中二病發作？」「走鐘成這樣......」、「一個平凡人被輿論逼到心態垮掉的例子」、「解除你的契約之術」、「台鐵可以把握」、「這樣是恐嚇吧？」「台鐵該處理了吧」、「順風玩成大逆風...佩服」。

另外，從YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」中可見，邱副站長所持的為BB槍，他曾PO影片，打靶測試三把BB槍的準度，並分別進行解說。