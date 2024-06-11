台鐵YTR副站長曬舉槍照槓酸民！屏東警出手了：朝社維法偵辦

▲邱副站長PO文槓酸民。（圖／翻攝自PTT）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

台鐵潮州站邱副站長經常拍下違規乘客，並放上YouTube頻道「Dukoff血汗臺鐵」做為案例，日前卻與酸民槓上，PO出手持BB槍的照片開嗆「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我」，引發恐嚇疑慮，今(11)日警方回應，將朝社維法及刑法恐嚇罪方向偵辦。

警方表示，已與鐵路警察局共同組成專案小組，並主動調查偵辦，將通知行為人邱副站長到案說明，釐清是否涉違反社維法或相關法令。

回顧事發緣由，邱副站長先是因一部拍攝的影片中，對站在通道出入口女乘客勸導無果後，一度爆氣喊「解除契約」，引發網路雙方論戰，更有網友質疑做法太超過。

邱副站長拍片回應，車站是公開空間，「她（被拍攝旅客）都不要臉了，在公開空間行動，很多人都可以看到，其他旅客都可以看到，公共空間不用打馬賽克，加上本身有錯的情況下，把它紀錄出來，大家就說是公審，若對方做的是好事，譬如幫助弱勢，把過程拍攝出來，這也就是公審嗎？」

然而，邱依舊氣不過，日前在個人臉書PO文開嗆酸民，直呼「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了。一個從國中高中倒數第一名，到國家考試三次上榜；下班進修EMBA，到班上第一名；從四次被政風調查，主張被保訓會駁回，到現在仍不喪志維護台鐵尊嚴、控告逃票仔；從有冷氣房的板橋到破舊梁裂沒冷氣的倉庫居住，就知道我內心的強韌了。」並附上一張自己手拿BB槍的照片，再度掀起網路熱論。